कुल्लू: Kullu police caught charas smuggler: जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा में पुलिस की टीम ने नेपाल से चरस लेकर आ रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चरस को बरामद कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि आरोपी युवक के साथ जुड़े अन्य लोगो के बारे में भी जानकारी मिल सके.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा की एक टीम बजौरा में नाकाबंदी कर रही थी. उसी जो दौरान एक प्राइवेट बस (Smuggler arrested from private bus Kullu) जो मंडी से कुल्लू को आ रही थी. उसे जांच के लिए रोका गया. बस में पुलिस को देख नेपाली मूल का एक व्यक्ति घबरा गया. पुलिस ने जब उसकी तलाश ली तो उसके कब्जे से 2 किलो 14 ग्राम चरस बरामद (2 kg 14 grams of charas recovered in Kullu) हुई है. वहीं, आगामी अन्वेषण के लिये मामला भुंतर पुलिस को सौंप दिया गया है.

एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में यह पता चला है कि उक्त खेप नेपाल से कुल्लू (consignment of charas in Kullu) लाई जा रही थी, ताकि मलाणा क्रीम के साथ नाम जोड़कर उक्त चरस की अच्छी कीमत वसूल की जा सके. आरोपी पहले 5-7 वर्ष कुल्लू जिले के विभिन्न इलाकों मे लेबर का काम कर चुका है.

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उक्त चरस की खेप आगे किस को बेची जानी थी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है व पूछताछ जारी है. उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान राजेश हमाल बाजे गांव-बडीगाड पालिका, डाकघर व तहसील खरवांग, आंचल-धौलागिरी नेपाल, उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है.

