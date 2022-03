कुल्लू: नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस के सफलता (himachal police campaign against drugs) मिली है. जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा में कुल्लू पुलिस की टीम ने 11.22 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार (DRUG SMUGGLERS ARRESTED IN KULLU) किया है. वहीं, आरोपी युवक के कब्जे से हेरोइन को बरामद कर लिया गया है और अब उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा टीम चेकिंग के लिए बजौरा में मौजूद थी. इस दौरान पुलिसकर्मी आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे. उसी दौरान एक वॉल्वो बस न0 MH 47 Y7269 दिल्ली से कुल्लू की ओर आ रही थी, जिसे पुलिस पार्टी ने चेकिंग के लिए रुकने का इशाराकिया. पुलिस पार्टी ने बस के चालक और परिचालक के सामने सवारियों के सामान की चेकिंग करनी शुरू की. उसी समय बस की सीट पर बैठा युवक जिसने अपने गोद में एक बैग रखा था वह पुलिस को देख कर घबरा गया.

पुलिस की टीम को उस पर शक हुआ और पूछताछ में युवक ने अपना नाम दीपक निवासी वार्ड नं. 2 मनाली जिला कुल्लू बताया. पुलिस ने दीपक के बैग की चेकिंग की तो उसमें 11.22 ग्राम हेरोइन/ चिट्टा बरामद हुआ. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया (SP KULLU ON DRUG SMUGGLERS) कि आरोपी को न्यायलय में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर वह नशे की खेप कहां से लेकर आया था और कहां इसे सप्लाई करने जा रहा था.

