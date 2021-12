किन्नौर: जिले की पुरबनी व पोवारी पंचायत (Purbani Powari Panchayats of Kinnaur) को जोड़ने वाले एकमात्र वैली ब्रिज में दरारें (crack in valley bridge kinnaur) आई है और लोहे का ब्रिज एक तरफ से पूरी तरह टेड़ा हो चुका है. ऐसे में इन दोनों पंचायत के लोगों को प्रशासन द्वारा इस ब्रिज से वाहनों की आवाजाही (kinnaur Vehicular movement stopped) करने पर रोक लगा दी है, ताकि जानमाल के नुकसान से बचा जा सके.



वहीं, इस विषय पर डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक (DC Kinnaur Abid Hussain Sadiq) ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरबनी व पोवारी पंचायत को जोड़ने वाले वैली ब्रिज (Valley bridge in himachal) के बीचोबीच टेक्निकल दिक्कत आई है. (crack in valley bridge kinnaur) ऐसे में इस ब्रिज से वाहनों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है, जिसके मद्देनजर इस ब्रिज से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. (Vehicular movement stopped from bridge)

उन्होंने बताया कि पुरबनी व पोवारी पंचायत के लोगों के आवाजाही के लिए फिलहाल सतलुज के साथ लगते हुए दूसरे वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है. जैसे ही पुरबनी-पोवारी को जोड़ने वाले वैली ब्रिज को दुरुस्त कर दिया जाएगा (valley Bridge will be repaired) वैसे ही आवाजाही दोबारा से शुरू कर दी जाएगी.



आपको बता दें कि पुरबनी व पोवारी पंचायत को जोड़ने वाले वैली ब्रिज में करीब 10 दिनों से टेक्निकल दिक्कत के चलते लोगों को अन्य वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करनी पड़ रही है. ऐसे में स्थानीय लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने में समय लग रहा है. जबकि दोनों पंचायतों को जोड़ने वाले वैली ब्रिज का मार्ग काफी छोटा है और लोगों का समय भी बचता है.

