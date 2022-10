किन्नौर: हिमाचल के किन्नौर विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections 2022) के मद्देनजर प्रशासन लगातार काम कर रहा है. इस बार विधानसभा चुनावों में एक भी नया युवा मतदाता मतदान से वंचित न रहे इसके लिए जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया है. अभियान के तहत लगातार जिले के लोगों और युवाओं को प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जागरूक किया जा रहा है. ताकि सभी नए युवा अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें. (Kinnaur Assembly Constituency)

जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और जिले के सभी ग्राम पंचायतों में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है. मृतक मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है. वहीं, जिस मतदाता ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया है उनके नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि किन्नौर प्रशासन ने इस बार मतदाता सूची में 3 प्रतिशत तक नए लोगों को जोड़ने में सफलता हासिल की है. जिससे इस बार करीब 16 हजार 63 के आसपास नए मतदाता अपने मत का प्रयोग विधानसभा चुनावों में कर सकेंगे. निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव शांति से हो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है. वहीं, जिले के 129 बूथों का प्रशासन ने निरीक्षण कर लिया है ताकि विधानसभा चुनावों में किसी भी प्रकार से चूक न हो और आगामी विधानसभा चुनावों में प्रशासन शांत ढंग से चुनाव करवा सके. (Kinnaur administration awaring Youth to vote) (new voters in kinnaur) (Kinnaur administration awaring new voters)

