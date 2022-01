कुल्लू: नए साल के अवसर पर ढालपुर के खेल मैदान में कबड्डी (Kabaddi National competition in kullu) व बास्केटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी शुरू हो गई (Basketball National competition in kullu) है. यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 1 दर्जन से अधिक टीमें भाग ले रही हैं. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर (National competition in Dhalpur) के खेल मैदान में स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया.

इस प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर चांद किशोर के द्वारा किया गया. वहीं शनिवार को बास्केटबॉल की प्रतियोगिता शुरू हो गई है. इसके साथ ही कबड्डी के खिलाड़ी भी ढालपुर मैदान पहुंच गए हैं और उनके बीच भी मैच होगा. स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव नमन भारद्वाज ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है. कुल्लू के ढालपुर में बास्केटबॉल व कबड्डी की प्रतियोगिता रखी गई है. जिसमें आने वाले दिनों में अन्य राज्यों की टीमें भी अधिक संख्या में भाग लेंगी.



उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि वे युवाओं को अधिक से अधिक खेलकूद के बारे में प्रेरित करें. नमन का कहना है कि आज के समाज में युवा मोबाइल में उलझ कर रह गया है. ऐसे में युवाओं का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है. जिसके लिए उनकी संस्था की ओर से समय-समय पर खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और युवा भी इस खेल प्रतियोगिता में अपनी रुचि दिखा रहे हैं.

