कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज हो गई हैं तो वहीं, भाजपा भी प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करवाने की तैयारी में है. ताकि विधानसभा चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं व जनता की नब्ज को टटोला जा सके. इसी कड़ी में (JP Nadda will come to Kullu) अब जिला कुल्लू में भी भाजपा के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग रखा गया है.

इस राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग का बीजेपी के (bjp rashtriya abhyas varg in kullu) राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा और 13 मई को ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ढालपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे. वहीं, जनसभा के माध्यम से टिकट के चाहवान नेता भी शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूकेंगे. जिला कुल्लू में सभी विधानसभा स्तर पर भाजपा के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और रोजाना बूथों पर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की जा रही है. ऐसे में 13 मई को जेपी नड्डा का कुल्लू दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने साफ किया है कि जनता के बीच पकड़ रखने वाले नेताओं को ही विधानसभा चुनावों में टिकट दिया जाएगा .

ढालपुर में बीजेपी की बैठक

वर्तमान में कई विधायकों व मंत्रियों के टिकट कटने की चर्चा भी इन दिनों प्रदेश में जोरों पर है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कुल्लू के ढालपुर में बीजेपी की एक बैठक भी आयोजित की गई. इस बैठक (BJP meeting in Dhalpur) की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन शर्मा के द्वारा की गई तो वहीं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे. जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष भीम सेन शर्मा ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda will come to Kullu)2 दिनों के दौरे पर कुल्लू आ रहे हैं. 13 मई को वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग का भी शुभारंभ करेंगे और ढालपुर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा. इसके अलावा संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक करेंगे और संगठन की मजबूती का भी कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया जाएगा.

