कुल्लू: जिला कुल्लू (District Kullu) की सैंज घाटी के सिंउड-रैला मार्ग (Siund-Raila Road of Sainj Valley) पर एक जीप सड़क से नीचे लुढ़क गई. हादसे में जीप चालक (jeep driver dies in road accident) की मौत हो गई है. वहीं, जीप में सवार तीन अन्य लोग घायल (three other people injured) भी हुए हैं. घायलों का सैंज अस्पताल (Sainj Hospital) में इलाज किया जा रहा है. घटना की सूचना पर पुलिस टीम (police team) मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. दुर्घटना के कारणों की छानबीन (investigation into the cause of the accident) शुरू कर दी गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार (According to the information) रैला-दो पंचायत में सिउंड-रैला मार्ग के जीरो प्वाइंट पर बोलेरो कैंपर (Vehicle Bolero Camper) अनियंत्रित हो गई और सड़क से करीब 60 मीटर नीचे गिर गई (fell down 60 meters). हादसे में मझान गांव के टेक सिंह (Tek Singh of Majhaan village) उम्र 25 साल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं. दुर्घटना में गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त(car is badly damaged) हुई है.

रैला-दो पंचायत के प्रधान जोगिंदर सेन सोनी (panchayat pradhan joginder sen soni) ने बताया कि हादसे के बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई और एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. रेपती राम, वीना देवी गंभीर रूप से घायल (seriously injured) हैं, जबकि पुनीत कुमार को हल्की चोटें आई हैं. उन्होंने बताया की सैंज पुलिस की टीम (sainj police team) ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेज दिया है. वहीं सैंज अस्पताल (Sainj Hospital) से वीना देवी को कुल्लू रेफर किया (Veena Devi was referred to kullu) गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है.

