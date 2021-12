लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल चुका (weather update of himachal) है. जहां ऊंची चोटियों पर बर्फबारी (latest Snowfall in Himachal) हो रही है तो वहीं, निचले इलाकों में रुक-रुककर बारिश हो रही है. जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी (snowfall in lahaul spiti) के बाद जहां पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है. जिसकी वजह से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गयी है.

बर्फबारी की वजह से मनाली-केलांग सड़क मार्ग पर भी सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई (road closed in himachal ) है. हालांकि घाटी के भीतरी इलाकों में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन बर्फ अधिक होने के चलते सड़कों पर वाहन भी फिसल रहे हैं. सोमवार को दोपहर तक लाहौल के भीतरी इलाकों में आधा दर्जन से अधिक वाहन सड़क से फिसल गए. वहीं, निगम की एक बस भी सड़क के किनारे गिरने से जा बची.

हालांकि, इन दुर्घटनाओं में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन से लोगों से आग्रह किया है कि सड़कों पर जमी बर्फ के चलते वे अनावश्यक सफर ना करें. वहीं बीआरओ के कर्मचारी मनाली-केलांग सड़क मार्ग से बर्फ हटाने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक इस सड़क पर जमी बर्फ को हटा लिया जाएगा.

वहीं, बीआरओ व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही सड़क से बर्फ हट जाने की सूचना मिलती है. उसके बाद सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा. लाहौल घाटी में हुई बर्फबारी के चलते पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ चुकी है. तापमान माइनस में होने की वजह से घाटी में पेयजल स्रोत जमने शुरू हो गए है. ऐसे में स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से दोचार होना पड़ रहा है.

डीसी लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने बताया कि बीआरओ के कर्मचारी सड़क से बर्फ को हटाने के कार्य में जुट गए हैं. वहीं, घाटी के लोगों को सभी सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ से ढका भारत का आखिरी गांव छितकुल