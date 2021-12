कुल्लू: Fire Incident In Kullu: जिला कुल्लू में आए दिन आगजनी के मामले सामने (Fire Incident In Kullu) आने लगे हैं. ताजा मामला जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के खाटू गांव (house caught fire in khatu village) का है. यहां बुधवार सुबह एक अढ़ाई मंजिला मकान में आग लग गई. आग लगने के कारण मकान के 6 कमरे जलकर राख हो गए हैं.

वहीं, इस मकान में रहने वाले 3 परिवार के सदस्य भी बेघर हो गए हैं. सूचना मिलते ही आनी प्रशासन (Ani administration) की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार उपमंडल आनी की करशेई गाड़ पंचायत के खाटू गांव में बुधवार तड़के 5 बजे के करीब मकान में आग लग गई.

ग्रामीणों ने आनन-फानन में अगलगी की सूचना अग्निशमन विभाग (fire department kullu) और पुलिस को दी, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि पल भर में ही मकान जलकर राख हो गया. मकान के भीतर रखा सारा सामान भी जलकर नष्ट हो गया है. आगजनी की इस घटना में प्रभावित परिवारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. इस मकान में मंसाराम, बेलीराम और कांशीराम अपने परिवार के साथ रहते हैं. स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द प्रभावितों की मदद की गुहार लगाई है.

डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग (dc kullu ashutosh garg) ने बताया कि आगजनी (kullu dc on fire incident) की सूचना मिलने के बाद एसडीएम आनी को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं. आनी प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी.

बता दें कि इससे पहले शनिवार 11 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी के मझाण गांव (fire in mazhan village of kullu) में भीषण आग (mazhan fire incident) लग गई, जिसमें देव मंदिर सहित 27 मकानें जलकर खाक हो गए हैं. आगजनी की इस घटना में करीब नौ करोड़ रुपये के सामानों का नुकसान हुआ है.

