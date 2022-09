कुल्लू: हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव किमटा (Himachal Congress spokesperson Rajiv Kimta) ने गुरुवार को कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. राजीव किमटा ने कहा कि भाजपा झूठी घोषणाओं के दम पर सरकार चलाती रही है. पिछले चुनाव में भाजपा ने भूभू जोत टनल व जलीडी टनल को मुख्य मुद्दा ( Rajiv Kimta attacks on jairam government) बनाया था. पांच वर्ष बीत गए, लेकिन कोई भी टनल नहीं बन पाई और इस बार इस मुद्दे को गई.

राजीव किमटा ने कहा कि लारजी में वाटर स्पोर्ट्स और तीर्थन को पर्यटन हब बनाने की बड़ी-बड़ी बातें हुईं, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से तीर्थन में भाजपा सरकार (Rajiv Kimta on Jairam Government) एक कैफे तक नहीं खोल पाई और न ही लारजी झील को जल क्रीड़ा के लिए विकसित कर पाई. जबकि बंजार घाटी के पर्यटन को विकसित करने में स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव में नेशनल हाईवे-305 औट-लुहरी को निर्मित करने के बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन आज इस मार्ग की दशा व दिशा जनता के सामने है. उन्होंने कहा कि बंजार से जीभी तक सड़क की दुर्दशा इतनी खराब है कि पर्यटक दूसरी बार न आने की कसम खाते हैं. इससे हमारे पर्यटन को भी भारी नुकसान (Tourism in Kullu) हो रहा है. पर्यटन को विकसित करने के बजाए पर्यटन को धरातल पर पहुंचा दिया है. उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा के झूठे वादों से उब चुकी है. उन्होंने कहा कि जनता के सामने वैसी ही घोषणाएं करनी चाहिए जो पूरी हो सके.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि, कांग्रेस वैसी पार्टी है जो वादे (Congress guarantees in Himachal) करती है उसे निभाती है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले ओपीएस को दस दिनों के भीतर ही लागू (old pension scheme in himachal) की जाएगी. युवाओं को स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ के फंड का प्रावधान किया जाएगा और प्रदेश में 5 लाख युवाओं को नौकरियों में अवसर दिए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि महंगाई की मार झेल रही महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की राशि राहत स्वरूप आवंटित करने का कांग्रेस का वादा है. मोबाइल क्लीनिक से गांव-गांव में ग्रामीणों का मुफ्त इलाज कर उन्हें घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि पर्यटन को विकसित किया जाएगा और सड़कों की हालत सुधारी जाएगी.

