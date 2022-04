किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों फायर सीजन चल रहा (fire incident in himachal) है. ऐसे में आए दिन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है. जिसके कारण लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है. ताजा मामले में जिला किन्नौर से आगजनी की घटना सामने आई (Fire broke out in reckong peo) है. जहां रिकांगपिओ जल शक्ति विभाग के कार्यालय के स्टोर में आग लगी है. आग की चपेट में आने से स्टोर में रखा गया किमती समान जलकर राख हो गया है. आग की सूचना प्राप्त होते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया.

दमकल विभाग के अधिकारी मनसा राम ने कहा कि सोमवार को जल शक्ति विभाग रिकांगपिओ के कार्यालय के समीप बने स्टोर में आग लगी थी, जिसके बाद आगजनी पर दमकल विभाग के कर्मियों ने काबू पाया (fire incident in IPH Store reckong peo) है. माना जा रहा है कि जल शक्ति विभाग के स्टोर में रखे गए इलेक्ट्रिक बैटरी के गर्म होने से शॉर्ट सर्किट होने से आगजनी की घटना हुई है. जिसके कारण स्टोर में विभाग का रखा सामान और लकड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गया.

जल शक्ति विभाग के स्टोर में लगी आग

बता दें कि जल शक्ति विभाग के कार्यालय के समीप ही लोहे के चादर से बने 3 स्टोर बनाए गए है. जिसमें से एक स्टोर शॉर्ट सर्किट होने से वहां रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो ( reckong peo Jal Shakti Department store) गया. अन्य दो स्टोर जिनमें विभाग द्वारा पाइप लाइन, लकड़ी की कुर्सियां व अन्य कीमती सामान को सुरक्षित बचा लिया गया है और स्टोर के अंदर रखे अन्य समान को विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा.

