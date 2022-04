कुल्लू: जिला कुल्लू के लगघाटी के भालठा गांव में सुबह के समय एक ढाई मंजिल मकान में आग (Fire broke out in a house in Bhaltha) लग गई. आग लगने के कारण दो भाइयों का संयुक्त ढाई मंजिल का मकान इसकी चपेट में आ गया. वहीं, आग के कारण प्रभावित परिवार को 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. हालांकि, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया है.

वहीं, कुल्लू पुलिस की टीम भी आग लगने के कारणों (Fire broke out in a house in Bhaltha) की जांच में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को सूचना मिली कि भालठा गांव में दो भाई टहल सिंह और वीर सिंह के मकान में आग लग गई है. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके की ओर रवाना हुई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया. लेकिन आग तेजी से भड़क गई थी और घर में रखा सामान भी जलकर नष्ट हो गया था. जिसके बाद ग्रामीणों ने भी मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया.





वहीं, अग्निशमन विभाग के अधिकारी दुर्गा सिंह ने बताया कि अग्निशमन विभाग की टीम ने आठ लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया है. वहीं, साथ लगते अन्य मकानों को बचा लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस बारे में कुल्लू पुलिस की टीम को भी सूचित कर दिया गया है. वहीं, एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और प्रभावित परिवार को फौरी राहत दी जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार को सरकार की ओर से भी हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी.

