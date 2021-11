कुल्लू: जिला कुल्लू के कटराई (District Kullu Katrai) में मंत्री जनता के द्वार कार्यक्रम (mantri janta ke dwar program) का आयोजन किया गया . इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister in kullu katrai) विषेश रूप से मौजूद रहे और आम जनता की समस्याओं (Education Minister listened public problems) को सुना.

कुल्लू के कटराई में गोविंद ठाकुर (Govind Thakur reached Katrai in Kullu) ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का निदान करें. यह कार्यक्रम कटराई तथा दवाडा ग्राम पंचायत (Katrai and Davada Gram Panchayat) के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए रखा गया था. शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister in kullu katrai) ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं को दफ्तरों में पहुंचने के साथ ही इसके निपटारे के लिए भी कार्य करना शुरू कर दें.

वहीं, उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister addressed the villagers) ने कहा कि कटराई और दवाडा की सभी सड़कों को बेहतर बनाया गया है (Improved roads of Katrai and Davda) ताकि लोगों को आवाजाही के लिए बेहतर सुविधा मिल सके (people get better facilities). शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister in kullu katrai) ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ने भी जनमंच कार्यक्रम (janmanch kaaryakram) के माध्यम से जनता का सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित किया है. जहां पर एक आम आदमी सीधे अपनी शिकायत मंत्री को बताता है.

प्रदेश सरकार के द्वारा जन मंच कार्यक्रम (janmanch kaaryakram in kullu) के माध्यम से भी सभी समस्याओं का निपटारा समय पर किया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रशासन काम कर रहा है. वहीं, जनता की मांग और उनके सुझावों के अनुरूप काम करने का प्रयास किया जा रहा है. आने वाले कुछ महीनों में मनाली विधानसभा क्षेत्र (Manali Assembly Constituency) के सभी पंचायतों को भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किया जाएगा और लोगों की कोई बड़ी समस्या न हो, इस बात पर गौर करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया जाएगा.



मंत्री जनता के द्वार कार्यक्रम (mantri janta ke dwar program) में अधिकांश लोगों ने पीने के पानी (drinking water) की और बिजली की वोल्टेज (power voltage) को लेकर समस्याएं उठाई. इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Govind Thakur in janmanch program) ने कहा कि इलाके में 63 केवीए की क्षमता को बढ़ाकर 100 केवीए किया जा रहा है. इसके अलावा 100 केवीए का एक ट्रांसफार्मर भी इस गांव में स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग में पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने का मामला भी उठाया गया. जिस पर विभाग ने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए गए हैं और दिसंबर माह के अंत तक इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा.

