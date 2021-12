कुल्लू: आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आगामी 21 दिसंबर को नेचर पार्क मोहल में जिला स्तरीय नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा. नेचर पार्क के समीप ब्यास तट पर सायं छः बजे हजारों दीपों की जगमगाहट के बीच सैकड़ों लोगों द्वारा महाआरती की जाएगी. इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि ब्यास नदी उत्सव कुल्लू व मंडी (River festival organize in Kullu and Mandi) दोनों जिलों में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुल्लू के नेचर पार्क मोहल (Nature Park Mohal Kullu) में प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक अनेकों कार्यक्रम (dc kullu meeting on river festival) आयोजित किए जाएंगे.

नदी उत्सव को बड़े पैमाने पर और आकर्षक ढंग से मनाने के उद्देश्य से उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता के.के. कुल्लवी उत्सव के नोडल अधिकारी होंगे. इनके अलावा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जिला भाषा अधिकारी, उपनिदेशक उच्च व प्रारंभिक शिक्षा, युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी व जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता समिति के सदस्य होंगे. इनके अलावा डॉ. सुरत ठाकुर और पुजारी संघ के अध्यक्ष को उत्सव को आकर्षक बनाने में सहयोग के लिये आमंत्रित किया गया है.

आशुतोष गर्ग ने कहा कि 'मेरी ब्यास, जीवन की आस' थीम पर आधारित नदी उत्सव को बड़े स्तर पर मनाने और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न विभागों, स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा. योग सत्र के बाद पौधरोपण किया जाएगा. जिसमें वन विभाग द्वारा देवदार के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे और लोग इसमें भाग लेंगे. नेहरू युवा केंद्र व एनएसएस वॉलिंटियर्स नदी उत्सव की विभिन्न गतिविधियों (river festival organize in Nature Park Mohal kullu) का अहम हिस्सा होंगे.



उपायुक्त ने कहा कि ब्यास नदी के समीप नेचर पार्क मोहल में प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक योगाभ्यास और मेडिटेशन का कार्यक्रम होगा. आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्य उपस्थित लोगों को योग की विभिन्न विधाएं करवाएंगे. योगा मैट पर्वतारोहण संस्थान से उपलब्ध करवाएं जाएंगे.

'रिकवर आवर लाइफ लाइन', यानी नदी हमारा जीवन थीम पर नेचर पार्क में स्कूली बच्चों की चित्रांकन प्रतियोगिता प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच आयोजित की जाएगी. इसकी व्यवस्था उपनिदेशक उच्च व प्रारंभिक शिक्षा करेंगे. विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र जल शक्ति विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे.



उपायुक्त ने नेचर पार्क में ब्यास नदी पर सायं 5.30 बजे नदी की महाआरती में समस्त नागरिकों से भाग लेने की अपील की है. महाआरती से पूर्व हजारों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे जिससे संगम स्थल पूरी तरह से जगमगा जाएगा. इस अद्वितीय दृष्य के हजारों लोग साक्षी बनेंगे. नदी हमारा जीवन के महत्व को लोगों को संदेश देना महाआरती और दीप प्रज्वलन का उद्देश्य है. इससे पूर्व ब्यास नदी में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें वॉलंटियर्स के अलावा स्वेच्छा से स्थानीय लोग भाग लेंगे.



आशुतोष गर्ग ने समस्त विभागों के अधिकारियों को नदी उत्सव में निजी तौर पर उपस्थित रहने और सहयोग करने को कहा है. उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि कुल्लू में आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav in Kullu) कार्यक्रम का सभी नागरिक हिस्सा बनें और नदियों के संरक्षण में अपना योगदान करें.

