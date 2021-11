कुल्लू: जिला कुल्लू मुख्यालय सरवरी के सहकार भवन (Sahakar Bhawan of Sarvari) में जिला स्तरीय सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम (District Level Cooperative Week Program) का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त कुल्लू शिवम प्रताप सिंह (ADC Kullu Shivam Pratap Singh) बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 लाख लोग सहकारिता से सीधे तौर पर जुड़े हैं और सहकारिता आंदोलन का उदाहरण भुट्टिको (Bhuttiko example of cooperative movement) से लेना चाहिए. भुट्टिको ने कुल्वी शाल व पट्टू (Kulluvi Shawl and Pattu) को आज पूरे विश्व में पहचान दिलवाई है. इसके अलावा सैंकड़ों लोगों को रोजगार दिया है.

अतिरिक्त उपायुक्त कुल्लू शिवम प्रताप सिंह (Additional Deputy Commissioner) ने कहा कि अन्य समितियों को भी इस तरह का कार्य करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सहकारिता मूमेंट (cooperative moment) सद्भावना का प्रतीक है और खुशी की बात यह है कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत ही हिमाचल से हुई है. इस अवसर पर उन्होंने सराहनीय कार्य करने वाली सोसायटियों को सम्मानित भी किया. इस अवसर पर जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर (District Cooperative Union President Satya Prakash Thakur) ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हिमाचल से हुई थी और नेहरू ने इस आंदोलन को खड़ा कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया था.

उन्होंने कहा कि कृषि के बाद सहकारिता ही है जो डेढ़ की आर्थिकी को मजबूत करते हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) व हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ने भी सहकारिता को बल दिया हैं. उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को कामयाब बनाना है तो सहकारिता पर नॉमिनेटिड लोग (nominated people) नहीं थोपे जाने चाहिए बल्कि उसी क्षेत्र से जुड़े लोगों से निर्वाचन होना चाहिए तभी सहकारिता मजबूत होगी. इस अवसर पर उन्होंने सरकार से मांग की है कि सहकारिता विभाग (cooperative Department) में खाली पड़े पदों को भरा जाए.

ये भी पढ़ें: एक दिवसीय दौरे पर रिकांगपिओ पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लोगों को दी ये सौगात