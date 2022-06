कुल्लू: जिला कुल्लू की लग घाटी की 12 पंचायतों को अब जल्द ही जाम से राहत मिलने वाली है. यहां पर जहां प्रशासन द्वारा शीशा माटी से चंडीगढ़ विहाल होते हुए एक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा (new road constructed by Kullu administration) है. तो वहीं यहां से अवैध कब्जों को हटाने के लिए भी प्रशासन ने अपनी मुहिम तेज कर दी ( Illegal Encroachment In Kullu) है. जिला प्रशासन द्वारा पहले भी हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार रामशिला से भुंतर तक सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाया गया है. तो वहीं इसी सड़क पर अन्य कब्जों को चिन्हित करने के लिए भी निशानदेही की जा रही है.

ऐसे में अब शीशा माटी बिहाल के साथ लगते सड़क निर्माण कार्य के दौरान भी जिला प्रशासन ने 13 कब्जे को हटाने की मुहिम तेज कर दी (kullu administration will remove Illegal encroachment) है. यह सभी कब्जे वन भूमि में किए गए हैं जिनमें एक मकान का छज्जा व अन्य ढारे शामिल है जो अवैध रूप से बने हुए हैं. इन कब्जों के हटते ही भुट्टी चौक से लग घाटी जाने वाले मार्ग में शीशा माटी बिहाल के पास यातायात जाम की समस्या से भी निजात मिल जाएगी.

वहीं बीते दिनों जब लोक निर्माण विभाग की टीम ने भी मौके का जायजा लिया था. तो यहां पर कई लोगों ने भी मकानों के आगे कब्जे किए हैं और इन कब्जों को हटाने के लिए फिलहाल निशान लगाए गए हैं. अब जिला प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग की ओर से एक टीम को मौके पर भेजा जाएगा और निशानदेही के बाद यहां से कब्जा हटाने की मुहिम भी शुरू की जाएगी. वन भूमि पर बनाए गए मकान का कुछ भाग जो इसमें आ रहा है उसे हटाने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार शीतला माता मंदिर से लेकर एक और 550 मीटर और 250 मीटर जगह खाली (Illegal encroachment on kullu road side) है. वहीं 200 मीटर जगह पर ही कब्जे किए गए हैं. हालांकि यहां पर सड़क न निकालने को लेकर प्रभावित लोगों के द्वारा शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया था और मांग रखी गई थी कि यहां पर सर्वे किया जाए और दूसरी ओर से सड़क का निर्माण किया जाए, लेकिन अवैध कब्जों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. यहां पर निशानदेही के बाद सड़क बनाने का कार्य किया जाएगा.

वहीं, एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला का कहना है कि शीशा माटी बिहाल के पास सड़क के कुछ हिस्से में कब्जे किए गए हैं. ऐसे में राजस्व विभाग की टीम को भी अब जल्द मौके पर भेजा जा रहा है और अवैध कब्जों को चिन्हित किया जाएगा. कब्जों को चिन्हित करने के बाद उन्हें मौके से हटाया जाएगा. ताकि सड़क निर्माण कार्य को तेज किया जा सके. उन्होंने कहा कि अगर यहां से सड़क बनती है तो शीशा माटी में लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी और पर्यटन की दृष्टि से भी लग घाटी की और जाने वाले सैलानियों को काफी सुविधा प्रदान होगी.

