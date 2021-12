कुल्लू: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम के द्वारा देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की. इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के भी पांच पुलों का रक्षा मंत्री के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन (inauguration of five bridges in Himachal) किया गया. इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिमला से शामिल हुए. परियोजनाओं को समर्पित करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है और आज देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है. देश की सीमाओं तक संपर्क सुविधा बढ़ी है और आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं (strategic importance projects himachal) को राष्ट्र को समर्पित किया गया है उनमें से पांच पुल हिमाचल प्रदेश में निर्मित किए गए हैं. जिनमें मनाली सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी वन पुल, कोठी टू पुल, कमांडर पुल और पटसेउ पुल और किन्नौर के पोवारी पूह सड़क पर बने काशगा पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे.

उन्होंने कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने यह पुल जम्मू और कश्मीर तथा लेह में तैनात हमारे सैनिकों के लिए मददगार साबित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलों का स्थानीय जनता को भी लाभ मिलेगा और लाहौल स्पीति के केलांग सहित लेह लद्दाख के वासियों के बीच भी आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूती मिलेगी. अब यहां से न सिर्फ भारी सैन्य वाहन आसानी से गुजर सकेंगे. बल्कि स्थानीय जनता भी सेब, आलू मटर और अन्य फसलो को बाहर ले जा सकने में आसानी होगी. इसके अलावा किन्नौर जिले की आर्थिकी बढ़ाने में भी यह पुल अपनी भूमिका निभाएंगे.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में फिर कांपी धरती, कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए