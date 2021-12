कुल्लू: जिला कुल्लू में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नया साल मनाने के लिए पर्यटकों का आना लगातार (crowd of tourists in himachal) जारी है. पर्यटन नगरी मनाली में जहां सभी होटल लगभग पर्यटकों से पैक हो चुके हैं, तो वहीं मणिकर्ण, बंजार घाटी में भी नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं. ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कुल्लू पुलिस ने कमर कस ली (New Year Celebration In Kullu) है.



जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली, मणिकर्ण व बंजार घाटी में ट्रैफिक जाम की स्थिति से पर्यटकों को न जूझना (tourists crowd gathered in Kullu) पड़े. इसके लिए अतिरिक्त 200 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. इसके अलावा 50 होमगार्ड के जवान व स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवक भी जगह-जगह तैनात किए गए हैं. इसके अलावा कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सहभागिता टीम के सदस्य विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों से कोविड-19 गाइडलाइंस पालन करने की अपील कर रहे हैं.

नए साल के जश्न के लिए पर्यटन कारोबारियों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और कई आकर्षक पैकेज पर्यटकों को दिए जा रहे हैं. ऐसे में गुरुवार शाम से ही हजारों वाहन जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं. क्रिसमस के त्योहार के चलते भी हजारों पर्यटक वाहन विभिन्न स्थलों पर पहुंचे थे और पर्यटकों को देर रात तक ट्रैफिक की समस्या से भी जूझना पड़ा था. ऐसे में नए साल के जश्न में ट्रैफिक व्यवस्था बाधा न बने, इसके लिए कुल्लू पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली हैं.



एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने (SP Kullu on new year celebration) बताया कि पुलिस जवान लगातार ट्रैफिक पर निगरानी रखे हुए हैं और जगह-जगह पार्किंग स्थल भी चिह्नित किए गए हैं. ऐसे में पर्यटक भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और प्रशासन के द्वारा जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, वहीं अपने वाहनों को पार्क करें. इसके अलावा पर्यटक जिला कुल्लू के विभिन्न जगहों पर कोरोना नियमों का भी पालन करें.

