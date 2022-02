कुल्लू: कोविड-19 की तीसरी लहर के संक्रमण से बचाव को लेकर और कोराना के नए वेरियंट डेल्टा और ओमीक्रॉन के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है. बुधवार को डीसी अशुतोष गर्ग ने मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह अभियान क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के मंडी स्थित क्षेत्रीय जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा चलाया जा रहा है.

अभियान के अंतर्गत उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने उपायुक्त कार्यालय परिसर से कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त पोस्टरों, बैनरों से सुसज्जित मोबाइल प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना (DC Kullu flagged off vehicle) किया. जिले में 9 से 12 फरवरी, 2022 तक प्रचार मोबाइल वाहन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा (Corona Awareness campaign in Kullu) जाएगा.

इस प्रचार वाहन के माध्यम से जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चार दिन तक लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर बहुमूल्य जानकारियां प्रदान कर जागरूक किया (dc kullu on Corona Awareness) जाएगा. वाहन में अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, संक्रमण से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, दो गज की शारीरिक दूरी, मुंह पर मास्क लगाने के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जरूरतमंद लोगों को मास्क और सेनेटाइजर भी वितरित किए जाएंगे.

जिले में दिए गए लक्ष्य के अनुसार 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग सभी बच्चों को कोराना की पहली डोज (vaccination in kullu) लगाई जा चुकी है. जिले में हालांकि कोरोना के मामले पहले की अपेक्षाकृत कम हुए हैं और कोरोना का संक्रमण अधिक न हो, इसके लिए सभी को पूर्ण एहतियात के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाना होगा.

उपायुक्त ने जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण बचाव को लेकर जिला प्रशासन और राज्य व केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना को सुनिश्चित करें. स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी कोरोना संक्रमण, इसके नये वेरियंट, डेल्टा, ओमीक्रॉन और अन्य बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए सहयोग करें.

ये भी पढ़ें: कुल्लू में पार्वती नदी में डूबने से बच्ची की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस