कुल्लू: जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर मैदान में स्वास्थ्य विभाग ने एक दिवसीय ईट राइट मेले (Eat Right Fair in Kullu) का आयोजन किया. इस मेले का शुभारंभ बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (cm jairam inaugurate eat right fair) ने किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्टालों का निरीक्षण किया. इसके बाद वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया





मुख्यमंत्री जयराम ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की थीम को लेकर यह मेला आयोजित किया गया है और इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छा खाना खाने का संदेश देना है. उन्होंने कहा कि पहले के खान-पान और अब मौजूदा समय में काफी बदलाव आ गया है, लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है.

आधुनिकता की दौड़ में हम पौष्टिकता को भूल गए हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि खानपान में पौष्टिकता उपलब्ध ना होने के कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में लग रही हैं. खानपान में पौष्टिकता की कमी होने के कारण मधुमेह, टीबी, कुपोषण जैसे कई रोग लग जाते हैं. इसलिए खानपान में ध्यान देने की जरूरत है.



इस मौके पर उनके साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, बंजार के विधयाक सुरेंद्र शौरी भी मौजूद रहे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने मेला में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और यहां लगे खाद्य स्टाल का भी अवलोकन किया. जिसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों ने खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं. इसके अलावा अलग-अलग कंपनियों ने भी अपने उत्पादों के स्टाल लगा रखे हैं. इस मौके पर स्थानीय कलाकारों ने लोगों को अच्छी खाद्य वस्तुओं के सेवन का संदेश दिया. वहीं, सूत्र धार कला संगम कुल्लू के कलाकारों ने इस मौके पर कुल्लुवी नाटी पेश की.

