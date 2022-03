यूपी में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत

कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के सिसई गांव के लठऊर टोला में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है. वहीं, एक साथ 4 बच्चों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतकों में दो बच्चे व दो बच्चियां शामिल हैं. इधर, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सीएम जयराम ने पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई

पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रि) ने पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. वहीं, शपथ ग्रहण समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की. वहीं, सीएम जयराम ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेने पर पुष्कर सिंह धामी को बधाई (CM Jairam congratulates Pushkar Singh Dhami) दी है. जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि पुष्कर सिंह धामी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में मंत्री अभी भी नहीं कर पाएंगे तबादले, ट्रांसफर की शक्तियां रहेंगी सीएम के पास

जुलाई 2020 से सरकार द्वारा तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेशों को सरकार ने वापस (Order of complete ban on transfers withdrawn in Himachal) ले लिया है. पहले की तरह सीएम के पास ही ट्रांसफर की शक्तियां रहेंगी. बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते जुलाई 2020 में सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया का बयान: कांग्रेस की हालत बिना दूल्हे के बारात जैसी, आम अदमी पार्टी पर ये कहा

कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी हालत इस प्रकार हो गई है. जिस प्रकार बिना दूल्हे की बारात (Cabinet Minister Rakesh Pathania on Congress)होती है. कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली तो दूल्हा ढूंढने और एकजुट होने गए ,लेकिन वहां से टुकड़ों में वापस शिमला आए.वहीं, आम आदमी पार्टी (Rakesh Pathania on Aam Aadmi Party)पर उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश में तीसरे मोर्चे का उदय हुआ फायदा भाजपा को ही मिला. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी, सुरेश कश्यप बोले- आम आदमी पार्टी से कोई खतरा नहीं

हिमाचल में विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Election 2022) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में लगातार बैठकें कर कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं. मंडी में भी भाजपा की संसदीय क्षेत्रा की योजना बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आम आदमी पार्टी पर निशाना (Suresh Kashyap on Aam Aadmi party) साधते हुए कहा कि देश में तीसरे विकल्प का कोई अस्तित्व नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार से प्रदेश में पहले भी कई पार्टियां बनीं, लेकिन वह विलुप्त हो गईं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी, धरने पर बैठे कांग्रेसी

बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व सदर विधायक बंबर ठाकुर के साथ धरने पर बैठ गए हैं. जंगलों में अवैध कटान पर सवाल उठाते हुए पूर्व सदर विधायक ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बंबर ठाकुर का कहना है कि बिलासपुर जिले के हरलोग वन क्षेत्र की ढांगू बिट में सटे जंगल से अवैध कटान हो रहा है, लेकिन वन मंडल अधिकारी कहते हैं कि वह कोई अवैध कटान नहीं हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस में चल रही विरासत की सियासत, पार्टी में किया जा रहा था राजनीतिक रूप से प्रताड़ित: मनीष ठाकुर

बुधवार को पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर अपने साथियों के साथ शिमला में आम आदमी पार्टी कार्यालय (Aam Aadmi Party Office Shimla) पहुंचे जहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मनीष ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेसी नेताओं की तानाशाही से परेशान होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बात कही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला के शहीद स्मारक में बनाई जाएगी झील, सौन्दर्यीकरण के लिए जारी की जाएगी इतनी राशि: राकेश पठानिया

धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक में भी शहीदों को वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया व जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश के एकमात्र शहीद स्मारक में झील बनाई जाएगी और इसके साथ ही स्मारक को फूलों से और आकर्षक बनाया जाएगा. राकेश पठानिया ने कहा कि शहीद स्मारक के सौन्दर्यीकरण के लिए वन विभाग के माध्यम से 20 लाख रुपये की राशि जारी की जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में व्यापारियों को सौंपी गई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी 6 दुकानें, शहरी विकास मंत्री ने किया लोकार्पण

शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (smart city project shimla) के तहत जर्जर हो चुकी दुकानों को रेनोवेट किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में 467 दुकानों का निर्माण किया जाना है. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सब्जी मंडी में 6 दुकानों का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि शिमला एक पुराना शहर है और इसे सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए मिशन के अंतर्गत अनेक कार्य किए जा रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पंजीकृत ठेकेदारों को मिलेगा मछली आयात का परमिटः वीरेन्द्र कंवर

मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज यहां बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से मत्स्य विभाग द्वारा प्रदेश में मछली आयात के परमिट केवल पंजीकृत (Fish import permits)ठेकेदारों के पक्ष में ही जारी किए जाएंगे. मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया जलाशयों के मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए व उनके रोजगार क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ये फैसला किया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में लगेंगे हेल्थ एटीएम, कमांड सेंटर का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

शिमला में जल्द स्मार्ट सिटी के तहत हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे. 31 मार्च से पहले इसका काम आवंटित किया (Health ATM will be set up in Shimla) जाएगा. और यह जल्द लगना शुरू हो जाएंगे. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया स्माट सिटी का कमांड सेंटर बनाने का काम भी इसी अवधि में आवंटित किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

