किन्नौर: सोमवार शाम 6 बजे के करीब उपमंडल पूह के शलखर और चांगो गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. प्राप्त सूचना के अनुसार बादल फटने से शलखर पंचायत में बाग-बगीचों सहित लोगों के घरों में मलबा घुस गया है वहीं, कई गाड़ियां मलबे में दब चुकी हैं. स्थानीय लोग अपने आप ही राहत एवं बचाव के कार्य में जुट गए हैं.

प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सीमा सड़क संगठन (BRO) को बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है. गनीमत यह रही कि इस बाढ़ में किसी की जान नहीं गई. एडीएम पूह एसएस राठौर ने बताया कि कल शाम को जैसे ही बादल फटने की सूचना हमें मिली थी वैसे ही तुरंत जिला प्रशासन द्वारा आइटीबीपी, सेना व रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मौके के लिए रवाना कर दिया गया था और सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए रात से ही युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है.

किन्नौर में बादल फटा

वहीं, उन्होंने बताया कि आज सुबह राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. जिन लोगों के बगीचे और मकानों को नुकसान हुआ है उनका जायजा लेने के लिए प्रशासन की ओर से मोरंग के तहसीलदार और यंगथंग के नायब तहसीलदार को तैनात कर दिया गया है. बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) की बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने (Cloudburst in Himachal) जैसे हादसे पेश आ रहे हैं.

