कुल्लू: जिला कुल्लू में (weather update himachal pradesh) वीरवार को मौसम साफ रहा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है. बीआरओ के द्वारा सोलंग नाला से लाहौल घाटी (clear weather in lahaul valley) के सिस्सू तक सड़क को वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन सड़क अभी भी फिसलन भरी है. ऐसे में फोर बाई फोर वाहनों व टायरों पर चेन लगी हुई गाड़ियों को ही सिस्सू तक जाने की अनुमति दी जा रही है.

लाहौल घाटी की ओर रवाना होने वाले लोगों को भी राहत मिली है. इसके अलावा मनाली (tourist in manali) से पर्यटकों को सिर्फ सोलंग नाला तक ही भेजा जा रहा है. वहीं, लाहौल घाटी में भी मौसम के साफ होने पर अब लोगों ने अपने घरों की छतों से बर्फ को हटाना शुरू कर दिया है. बीते दिनों लाहौल घाटी के ग्रामीण इलाकों (heavy snowfall in lahaul spiti) में 3 से 4 फुट हिमपात हुआ है.

बीआरओ की मशीनरी के द्वारा कई जगहों पर सड़क को दोनों ओर से खोला (road open in himachal) जा रहा है, ताकि वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना आए. इसके अलावा पर्यटन नगरी मनाली से सोलंग नाला भी पर्यटक काफी (tourist crowd in manali) संख्या में जा रहे हैं. पर्यटक यहां पर बर्फबारी (snowfall in kullu) का मजा ले रहे हैं.

सोलंग नाला में पर्यटक स्नो स्कूटर, स्कीइंग व स्लाइडिंग का भी मजा ले रहे हैं. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on weather) ने बताया कि मौसम साफ रहने की स्थिति में पर्यटकों को सोलंग नाला तक जाने की अनुमति दे दी गई है. ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

ये भी पढ़ें: Himachal Weather Forecast: हिमाचल में इस दिन तक साफ रहेगा मौसम, ठंड से मिलेगी राहत