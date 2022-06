लाहौल-स्पीति: जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए (Tourists in Lahaul Spiti) बाहरी राज्यों से पर्यटकों का आना जारी है. तो वहीं, नशे की बरामदगी का मामला भी अब लाहौल घाटी में पेश आया है. लाहौल-स्पीति पुलिस ने गश्त के (Brown sugar recovered from Tourists in Lahaul) दौरान एक पर्यटक के कब्जे से 70 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है. वहीं, दूसरे मामले में पर्यटकों ने एक स्थानीय होमस्टे के मालिक के खिलाफ भी मारपीट करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस थाना का दल मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार के नेतृत्व में नाकाबन्दी के लिए शक्शनाला (केलांग) के पास मौजूद था. उसी दौरान एक गाड़ी जिसका नम्बर T0522DL6980C है वो जिस्पा से केलांग की ओर आई. इस गाड़ी को रात्रि नाकाबन्दी में चैकिंग के रोका गया. रोकने पर जब पुलिस ने चालक से गाड़ी के कागजात की मांग की तो उसी दौरान चालक के साथ वाली सीट पर बैठा व्यक्ति गाड़ी से बाहर उतरा और अपनी जेब से एक लिफाफानुमा वस्तु नीचे फेंकी.

इस हरकत को पुलिस ने देख लिया. पुलिस द्वारा जब उस पैकेट को चैक किया गया तो इसके अन्दर 70 मिलीग्राम ब्राउन शुगर पाई गई. गाड़ी में बैठे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की गई. सभी लोग फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं. उपरोक्त सभी व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाते हुये नशीले पदार्थ व मनोप्रभावी पदार्थों का अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पुलिस थाना केलांग में पंजीकृत किया गया है.

वहीं, दूसरे मामले में पर्यटक शुभमन निवासी नई दिल्ली द्वारा (tourists assault case in Lahaul Spiti) एक शिकायत पत्र पुलिस थाना केलांग में दिया गया. जिसमें उन्होंने हिमालयन बन्जर कैम्प गैमूर के मालिक व अन्य व्यक्तियों पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. जिस पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अन्वेषण किया जा रहा है.

एसपी मानव वर्मा ने बताया कि लाहौल-स्पीति जिले में कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है. एसपी मानव वर्मा ने ने कहा कि जिला पुलिस स्थानीय जनता से आग्रह करती है कि क्षेत्र में मादक पदार्थों का नशा करने वाले और ऐसे अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष या स्थानीय पुलिस थाना के दूरभाष नम्बरों के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवा कर अपराध नियंत्रण में पुलिस का सहयोग करें.