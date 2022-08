कुल्लू: शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिला प्रशासन और ग्राम सुधार समिति सोलंग के (Gram Sudhar Samiti Solang) साथ बैठक कर बीते दिनों सोलंग में हुई घाटी घटना को लेकर बैठक की. सोलंग और साथ लगते क्षेत्रों की आवाजाही को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को यहां जल्द से जल्द अस्थाई पुल का निर्माण और झूले को ठीक करने के निर्देश दिए. प्रशासन और ग्राम सुधार समिति सोलंग के साथ बैठक करने के बाद मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से इस तरह का कोई जानी नुकसान न हो इसे ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए जल्द ही अस्थाई पुलिया बनाई जाएगी और साथ ही वैली ब्रिज का भी जल्द निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता में बन रहे पुल को लेकर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. पुल में घटिया गुणवत्ता पाई गई तो ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ठेकेदार को भी बातचीत के लिए बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को झूला पुल की जल्द मरम्मत करने के आदेश दिए गए हैं.

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर ग्राम सुधार कमेटी से भी सलाह ली गई है. ग्रामीणों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन सहित पीडब्ल्यूडी विभाग, तकनीकी विभाग, रोपवे कॉर्पोरेशन के अधिकारी, वन विभाग सहित समस्त सबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत की गई है. इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग व एसडीएम मनाली डॉ. सुरेंद्र ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.

बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते सोलंग गांव में नाले पर बने अस्थाई पुलिया के बहने से (Bridge Collapsed in Solang) दो किशोर बह गए थे. ये दोनों किशोर सोलंग गांव में आयोजित मेले में भाग लेने के लिए आए हुए थे. वहीं, जब ये दोनों मेले से लौट रहे थे तो 13 वर्षीय कृष्ण कुमार गांव गोशाल और 14 वर्षीय राहुल गांव हरिपुर, नाले के ऊपर बने पुल के टूटने से नदी में बह (2 boys drowned in the Solang Nala) गए.

ये भी पढ़ें: चंबा में बारिश का कहर, बनीखेत में आई बाढ़, 37 घर क्षतिग्रस्त और कई वाहन बहे