कुल्लू: पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक (pm modi security breach) को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ जिला कुल्लू में बीजेपी (bjp protest in kullu) ने प्रदर्शन किया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर (protest against punjab government) नारेबाजी की. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीसी कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन (memorandum to dc kullu) भी भेजा है.

जिला भाजपा के अध्यक्ष भीम सेन शर्मा (himachal bjp on punjab government) का कहना है कि बीते दिनों पंजाब में जो घटना हुई है उससे पूरे देश में कांग्रेस (himachal bjp attacks congress) की छवि खराब हुई है. सरकार के द्वारा वहां पर जो हरकत की गई है, वह शर्मनाक है. भीमसेन शर्मा का कहना है कि वहां पर पीएम की सुरक्षा चाक-चौबंद थी. अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उससे पीएम की जान को भी खतरा हो सकता था. बीजेपी ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है.

भीम सेन शर्मा का कहना है कि कांग्रेस (himachal bjp attacks punjab government) सरकार ने जो किया है, वह काफी निंदनीय है. ऐसे में डीसी कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें मांग रखी गई है कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए.

