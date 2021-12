कुल्लू: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pradhan mantri fasal bima yojana) के प्रति किसानों व बागवानों (farmers and gardeners) को जिला कुल्लू में मोबाइल वैन द्वारा जागरूक (farmers made aware through mobile van) किया जाएगा. इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर (district kullu headquarters dhalpur) में बागवानी विभाग के कार्यालय (Horticulture Department Office) से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना (Flagged off mobile van) किया गया. इस दौरान बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉ. बीएस चौहान (Dr. BS Chauhan, Deputy Director of Horticulture Department) विशेष रूप से उपस्थित रहे. मोबाइल वैन 1 सप्ताह तक जिला के विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा करेगी और लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pradhan mantri fasal bima yojana) के बारे में जागरूक करेगी.

गौर रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है. इसी वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है. हालांकि, कृषि व्यवसाय करते समय किसानों का काफी जोखिम का सामना करना पड़ता है. उनकी फसल की गुणवत्ता कैसी होगी, ये बात मौसम चक्र और वर्षा पर निर्भर करती है (Crop quality depends on weather). भारत में हर साल किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है. इस कारण उन पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा हो जाता है. इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उन किसानों के लिए जिनकी फसल मौसम के कारण बर्बाद हो जाती है, एक योजना चला रही है जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pradhan mantri fasal bima yojana)है. इस योजना के अंतर्गत बागवानों व किसानों की फसल का (crop insurance) बीमा होता है. यदि उनकी फसल आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट होती है तो सरकार ऐसे किसानों को उचित मुआवजा देती है, जिससे किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकें.

वीडियो

बागवानी विभाग (Horticulture Department) के उपनिदेशक डॉ. बीएम चौहान (Deputy Director Dr BM Chauhan) का कहना है कि फसल बोने के 10 दिनों के अंदर आप इस योजना में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. तैयार करने से लेकर काटने तक अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं.



ये भी पढे़ं: सीएम जयराम पर कांग्रेस का हमला, राठौर बोले- उपचुनाव में मिली हार के बाद सरकार को आई अक्ल