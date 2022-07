कुल्लू: जिला कुल्लू में इन दिनों जहां मौसम खराब बना हुआ है, तो वहीं बीते सप्ताह चोज गांव में बादल फटने (Cloud burst in kullu) के बाद से प्रशासन ने कैंपिंग पर रोक (Camping in kullu) लगा रखी है. जिससे यहां पर ट्रैकिंग का व्यवसाय (Trekking in kullu) भी खासा प्रभावित हुआ है. ऐसे में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन कुल्लू (Adventure Tour Operators Association Kullu) ने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर ट्रैकिंग गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जाए. एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण सूद का कहना है कि जुलाई और अगस्त माह में ही जिला कुल्लू के ट्रैकिंग रूट खुले रहते हैं और सितंबर माह में बर्फबारी का खतरा अधिक हो जाता है.

उन्होंने कहा कि यहां पर वन विभाग ने ट्रैकिंग रूटों पर रोक लगा दी है. जबकि अन्य जिलों में प्रशासन के द्वारा ट्रैकिंग रूट जारी रखे गए हैं. ऐसे में यहां पर ट्रैकिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त माह के लिए ही उनका कारोबार खुला रहता है. जिले में 40 से अधिक ट्रैकिंग रूट हैं, जो सैलानियों के लिए काफी सुरक्षित हैं. वहीं, बाहरी राज्यों के सैलानियों ने ट्रैकिंग के लिए एडवांस में बुकिंग भी करवा रखी है. उन्होंने कहा कि अगर ट्रैकिंग गतिविधियों को शुरू नहीं किया गया, तो उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ेगा.

वहीं, डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि जिले में ट्रैकिंग रूट पर स्थापित कैंप साइट को नहीं हटाया जाएगा. यह वन विभाग पर निर्भर करेगा कि यदि कोई कैंप साइट नदी-नालों, खड्ड और भूस्खलन जैसे खतरे वाले क्षेत्रों में पड़ती है, तो विभाग उसे हटा सकता है. बता दें कि बीते दिनों नदी-नालों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उपायुक्त ने आदेश जारी किए थे की नदी-नालों, खड्ड और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में स्थापित कैंपिंग साइटों को बढ़ते जलस्तर से खतरा हो सकता है, ऐसे में इन्हें यहां से हटाया जाए.