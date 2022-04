कुल्लू: जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में गोली लगने से एक 21 वर्षीय की मौत हो गई (Youth dies in Barshaini Kullu) है. मामला मणिकर्ण घाटी के बरशैणी में बुधवार रात करीब 11:40 बजे का है. गोली किसने चलाई और गोली कहां से आई इस बारे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. वहीं. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी (Youth dies after being shot) है. युवक के शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस की टीम भी मौके पर जाकर इस दुर्घटना की जांच में जुट गई है.

तीन दोस्त थे साथ- पुलिस के अनुसार बुधवार करीब रात 11:40 बजे यह घटना हुई. योगेश के साथ उसकी गाड़ी में तीन दोस्त जितेंद्र, अनिकेत और विनोद साथ थे. यह लोग तोष से अपने घर बरशैणी आ रहे थे. बरशैनी में सरकारी राशन डिपो के पास पहुंचे तो अचानक गोली चलने की आवाज हुई. तीनों दोस्त योगेश को अस्पताल लेकर गए,लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पुलिस का जल्द पर्दाफाश का दावा-कार में सवार तीनों युवकों ने देखा कि योगेश के गले से खून निकल रहा था. वह उसे कुल्लू अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. एएसपी कुल्लू सागर चंद्र ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और इस मामले की जांच कर जल्द मामले का पर्दाफाश किया जाएगा

ये भी पढ़ें: Solan: सलोगड़ा के नाले में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी