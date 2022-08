कुल्लू: हिमाचल के कुल्लू में सड़कें बदहाल होने के कारण बंजार उपमंडल में 11 स्कूलों में 20 अगस्त तक अवकाश रहेगा. डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग (DC Kullu Ashutosh Garg) ने स्कूलों की सूची जारी करते हुए आदेश जारी किया है. क्षेत्र में बरसात के चलते सड़कें जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हुई हैं और साथ में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है. जिला प्रशासन ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11 स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है.

आपदा प्रबंधन व डीसी आशुतोष गर्ग (schools closed till August 20 in Banjar) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुशेणी और बठाहड़, हाईस्कूल शिल्ली, मिडल स्कूल सरची, तिंदर, नाहीं, मझल्ली, गलियाड़ और प्राइमरी स्कूल फरियाड़ी, पेखली 1 और 2, प्राइमरी स्कूल बंदल में 20 अगस्त तक अवकाश रहेगा. बंजार के दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें बाधित हो जाने के बाद लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

इसके साथ ही सड़कों में भूस्खलन, पत्थर (landslide in Banjar) गिरने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो रहे हैं. डीसी ने पीडब्लूडी को भी निर्देश देते हुए कहा है कि वह बंद पड़ी सड़कों को जल्द बहाल करे, जिससे लोगों को आवाजाही में (Roads closed in Kullu) किसी प्रकार की परेशानी न हो. बंजार के दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों की हालत व बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 20 अगस्त तक अवकाश घोषित (Holidays in Banjar schools till August 20) किया गया है.

ये भी पढ़ें- Rajinder Rana in Hamirpur भाजपा में जाने को लेकर लग रही अटकलों पर राजेंद्र राणा ने कही ये बात