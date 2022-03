तेल कंपनियों ने दी राहत की खबर, नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के खुदरा रेट

ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसके बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों ने चार नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं. आशंका जताई जा रही थी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कीमत बढ़ सकती है, फिलहाल तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत दी है.

योगी आदित्यनाथ जल्द ही त्रिपुरा का दौरा करेंगे: बिप्लब कुमार देब

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने रविवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और वह जल्द ही त्रिपुरा का दौरा करेंगे (CM of UP Yogi Aditiyanath to visit Tripura soon).

RRR के प्रमोशनल इवेंट में बोले आमिर खान, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए 'द कश्मीर फाइल्स'

आमिर खान को बीते रविवार राजधानी दिल्ली में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशूहर डायरेक्टर एस.एस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' का ग्रैंड प्रमोशन करते हुए देखा गया. आमिर खान ने इन दिनों खूब चर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर भी खुलकर बोला और उन्होंने फैंस से इस फिल्म को देखने की अपील भी की.

हिमाचल में गरीबों का सहारा है सीएम रिलीफ फंड, चार साल में इलाज को जारी किए 69 करोड़

वैसे तो हिमाचल में जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं, हिमाचल में सीएम रिलीफ फंड (CM Relief Fund in Himachal ) से मरीज काफी लाभ उठा रहे हैं. हिमाचल में पिछले चार साल के दौरान 69 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता मरीजों को दी गई है.

राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला: कुमार साहिल के नाम रही पहली सांस्कृतिक संध्या

राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में पहली सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रही. सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों सहित कुल्लू व मंडी के कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी और बिलासपुर की जनता को नचाने पर मजबूर कर दिया. इस अवसर पर बिलासपुर की युवा पीढ़ी में भी काफी उत्साह देखा गया.

'जयराम जी' कांग्रेस में महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है: विधायक आशा कुमारी

कांग्रेस पार्टी की विधायक आशा कुमारी ने जयराम (MLA Asha Kumari On CM Jairam) पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि आशा कुमारी मुख्यमंत्री बनने के सपने देखती हैं. जिस पर विधायक आशा कुमारी ने कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि वह मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन यह हमारी पार्टी का फैसला है. हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से जो विधायक चुनकर आएंगे उनमें से कोई भी विधायक बन सकता है.

सीएम जयराम करेंगे कुल्लू कार्निवल का शुभारंभ, जिलावासियों को देंगे करोड़ों की सौगातें

सीएम जयराम ठाकुर सोमवार को कुल्लू कार्निवल का (Kullu Carnival 2022) विधिवत शुभारंभ करेंगे. 10 दिनों तक चलने वाले कार्निवल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रथ मैदान, प्रदर्शनी मैदान, अटल सदन और दशहरा मैदान पूरी तरह से सुसज्जित हो चुके हैं. 150 के करीब स्टॉल इन मैदानों में स्थापित किये गए हैं.

ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा को 8 लाख करने की मांग, OBC की अनदेखी कर रही सरकार: अजय सिंह यादव

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष (All India Congress Committee Minority Department) कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की शिमला कांग्रेस कार्यलय में बैठक ली. बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक कर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की रणनीति तैयार की.

जयराम कैबिनेट के बड़े फैसले: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी (jairam cabinet big decision) दी है. यह वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक है. इससे स्टेट एक्साइज रेवेन्यू में 14 प्रतिशत वृद्धि होगी. कैबिनेट बैठक में बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है.

शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन का प्रदर्शन मामला, पुलिस ने 7 लोगों की फिर किया गिरफ्तार

शिमला में सवर्ण आयोग को लेकर हुए प्रदर्शन मामले में पुलिस ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन के फिर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन सभी को कोर्ट के आदेशानुसार 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. इस मामले में अब गिरफ्तारियों की कुल संख्या 11 पहुंच गई है. पुलिस ने पहले देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था फिर उसके बाद सुन्नी से राजेंद्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और अब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.