हमीरपुर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) के सौजन्य से हमीरपुर के बचत भवन में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया (Disabled Day celebrated in Hamirpur) गया. इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन (Program on Disabled Day in Hamirpur) किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक (DC Hamirpur Devshweta Banik) मौजूद रहीं. इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा और महिला एवं बाल विकास विभाग से भी अधिकारी मौजूद रहे.

दिव्यांग बच्चों ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर (Program on Disabled Day in Hamirpur) सभी को हैरान कर दिया. इसके साथ ही कई दिव्यांगजनों ने अपनी सुरीली आवाज में मनमोहक संगीत का नजारा प्रस्तुत किया. बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों के दौरान डीसी हमीरपुर ने बच्चों के साथ मंच सांझा किया. वहीं, विश्व दिव्यांग दिवस (World Disability Day 2021) पर स्वास्थ्य महकमे द्वारा विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया. बचत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग जनों के मेडिकल भी बनाए गए. यहां पर हड्डी रोग विभाग से चिकित्सक और अन्य डिपार्टमेंट से भी चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे थे.

उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने (DC Hamirpur Devshweta Banik) सभी को विश्व दिव्यांग दिवस (World Disabilities Day 2021) की बधाई. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इनका भी समाज में उतना ही योगदान है जितना की अन्य लोगों का. हमें दिव्यांगजनों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए.

