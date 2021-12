हमीरपुर: जिले में अब महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निर्मित उत्पादों को ई स्टोर ऐप के (E Store App for Women Group) जरिए बेचा जाएगा. हमीरपुर में इसके लिए जिला प्रशासन और डीआरडीए ने पहल की है. केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन (Ministry of Electronics and Information) द्वारा कोरोना काल के दौरान तैयार किए गए सीएससी ग्रामीण ई स्टोर ऐप में जिले के 12 महिला स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया है. बाकायदा इन स्वयं सहायता समूह को प्रथम चरण में ट्रेनिंग भी दी गई है.

प्रथम चरण में उन स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया है जो बेहतर क्वालिटी और अधिक मात्रा में उत्पाद निर्मित कर रहे हैं. आगामी दिनों में इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इस सिस्टम के मुताबिक स्वयं सहायता समूह को ऑनलाइन ही आर्डर प्राप्त होंगे और ऑनलाइन ही इसकी डिलीवरी भी (Selling products on E Store App) सुनिश्चित की जाएगी. महिला स्वयं सहायता समूह अब ई स्टोर ऐप के माध्यम से अपने स्थानीय उत्पादों के (Local product on e store app) ऑर्डर प्राप्त कर इन्हें आसानी से बेच सकेंगे.

उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल पर ई स्टोर ऐप डाउनलोड करना होगा. इस ऐप पर पिन नंबर डालकर उपभोक्ताओं को स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की सूची उपलब्ध हो जाएगी. इस सूची के आधार पर वे इन उत्पादों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं. ऑर्डर मिलने पर (advantage of e Store app) संबंधित महिला स्वयं सहायता समूह ये उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचा देंगे.





डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक (DC Hamirpur Devshweta Banik) ने बताया कि महिलाओं को ई स्टोर ऐप पर पंजीकरण और वित्तीय लेन-देन के संबंध में (Marketing Platform for Women) प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. प्रथम चरण में 12 स्वयं सहायता समूह को इसमें जोड़ा गया है. उन्होंने लोगों से इन स्वयं सहायता समूह की तरफ से तैयार किए गए उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से खरीदने की अपील भी की है.

