हमीरपुर: चुनावी साल में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा सोमवार को त्रिदेव सम्मेलन से सियासी हुंकार भरेगी. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रविवार शाम को ही हमीरपुर में पहुंच गए हैं. जिला मुख्यालय के दोसड़का स्थित (Union Minister Dharmendra Pradhan in Hamirpur) पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होने वाले त्रिदेव सम्मेलन में उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मौजूद रहेंगे. हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता इस त्रिदेव सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. चुनावी साल में यह पहला बड़ा सम्मेलन (Tridev Sammelan in Hamirpur) हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित किया जा रहा है.



केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईटी में ली बैठक: केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिमाचल प्रदेश के अपने तीन दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत रविवार शाम को हमीरपुर पहुंचे. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के परिसर में पहुंचने पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक एवं जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी अजय राणा, हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण एवं संबंधित सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा बबली, कांगड़ा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कमलनयन शर्मा, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा, ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया. इसके बाद प्रशासन की ओर से एसडीएम मनीष कुमार सोनी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एचएम सूर्यवंशी और अन्य अधिकारियों ने भी केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया. यहां पर केंद्रीय मंत्री ने एनआईटी हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की. बैठक में शिक्षा नीति को लेकर चर्चा हुई.



कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद भाजपा का बड़ा आयोजन: पिछले दिनों भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के हमीरपुर दौरे के साथ ही आम आदमी पार्टी की दस्तक से ही जिला में सियासी पारा चढ़ गया है. इतना ही नहीं भाजपा के लिए चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले त्रिदेव सम्मेलन के लिए (Tridev Sammelan in Hamirpur) भी अब हमीरपुर जिले को चुना गया है.



चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सियासत के केंद्र रहे हमीरपुर में सक्रिय: साल 1998 से ही प्रदेश की सियासत का केंद्र रहे हमीरपुर जिले में चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय हो गए हैं. हिमाचल में नवंबर महीने में चुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने राजनीतिक गतिविधियों को यहां पर बढ़ा दिया है. बेशक 2017 के विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अप्रत्याशित हार से हमीरपुर जिले से प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका छिन गया था लेकिन 2022 के चुनावों से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस ने यहां पर अपना फोकस चुनावी दृष्टि से बढ़ा दिया है.

