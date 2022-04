हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के धौलासिद्ध के पास नेपाली मूल के युवकों की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर जीहन पंचायत के साथ लगती ब्यास नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान दोनों की डूबने से मौत हो गई. बता दें कि (Two Youths Died Due To Drowning In Beas River) चार नेपाली युवक नदी में नहाने के लिए उतरे थे. एक युवक नदी में नहाते वक्त डूबने लगा तो दूसरे ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन वह भी पानी की बहाव की चपेट में आ गया.

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह ही यह नेपाली युवक यहां पर काम करने के लिए पहुंचे थे. सभी एक ठेकेदार के पास लेबर का का कार्य करते थे. युवक लंच के समय नदी में नहाने के लिए उतर गए और इसी दौरान यह हादसा हो (youths drown beas river) गया. नदी के तेज बहाव के कारण यहां पर रेस्कयू ऑपरेशन भी नहीं हो पाया है. अब पुलिस रेस्कयू के लिए एनडीआरएफ के गोताखोरों की मदद लेगी. मंगलवार को यहां पर फिर रेस्कयू ऑपरेशन शुरू होगा.

जानकारी के अनुसार विमल राजमली और दल बहादुर (Two Youths Died Due To Drowning In Beas River) अपने दो अन्य साथियों के साथ सोमवार को दोपहर के समय धौलासिद्व प्रोजेक्ट के समीप नहाने के लिए उतरे, तो इसी दौरान विमल राजमली नाम का युवक तेज बहाव की चपेट में आ गया. साथी विमल को बचाने के लिए दल बहादुर ने प्रयास किया और वह भी तेज बहाव की चपेट में आने से डूब गया. किनारे पर नहा रहे अन्य दो युवकों ने भी उन्हें बचाने के लिए प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने पानी के तेज बहाव को देखते हुए पानी से बाहर आने की सलाह दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू का प्रयास किया, लेकिन नदी के पानी के तेज बहाव के चलते अब पुलिस यहां पर एनडीआरएफ की मदद लेगी. नादौन थाना के एसएचओ योगराज चंदेल और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर आकृति शर्मा ने मामले की पुष्टि की है.