हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही (road accident in himachal pradesh) है. कुछ लोग अपनी ही लापरवाही के कारण जान गंवा बैठते हैं. ताजा मामले में शिमला, धर्मशाला एनएच पर (accident on Shimla Dharamshala NH) नादौन के गगाल के पास दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो (Two bikes collided near Gagal) गई.

हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं. दो बाइकों की टक्कर के बाद एक स्कूटी और पैदल चलने वाली दो लड़कियां भी इसकी चपेट में आ गई. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है. एक घायल शख्स को टांडा मेडिकल कॉलेज (Tanda Medical College) के लिए रेफर कर दिया गया है.

मृतक की पहचान उमेश मेहरा, निवासी लाहड़ तहसील नादौन के रूप में हुई है. घायल बाइक सवार युवक की पहचान नवेश धीमान, निवासी गांव चौली तहसील, रकड़ जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हमीरपुर से टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है.

स्कूटी सवार की पहचान अमन कुमार, निवासी मझोली, तहसील नादौन हमीरपुर के रूप में हुई है. नादौन थाना के प्रभारी योगराज का कहना है कि मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगामी छानबीन की जा रही (accident in Gagal hamirpur) है. तेज रफ्तार के कारण ही यह हादसा हुआ है.

ये भी पढ़ें: मंडी पुलिस ने केरल के 24 वर्षीय युवक को चरस के साथ किया गिरफ्तार