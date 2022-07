ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और बल्क ड्रग पार्क की मांग को लेकर मनसुख मंडाविया से मिले अनुराग ठाकुर

हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क की मांग को लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Union Minister Anurag Singh Thakur) ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात (Anurag Thakur meets union health minister Mansukh Mandaviya) की. इसके अलावा उन्होंने ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का आग्रह किया.

Road Accident in Himachal: हिमाचल में नहीं थम रहे सड़क हादसे, हर महीने 100 से अधिक लोग होते हैं मौत का शिकार

सोमवार को कुल्लू बस हादसे (Kullu Bus Accident) ने हिमाचल को गहरा घाव दिया है. इस सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई. भयावह हादसे में केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही बचे हैं. ये कोई पहला मौका नहीं है, जब हिमाचल में बस हादसे ने कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं. हिमाचल की सड़कों पर दोपहिया, चार पहिया वाहनों के हादसे अकसर देखने को मिलते हैं, लेकिन बस हादसों में कैजुअल्टी अधिक होती है. कुल्लू बस हादसे में 15 सवारियों में से केवल चालक व परिचालक ही जिंदा बचे हैं. पीड़ादायक तथ्य ये है कि हिमाचल में हर महीने 100 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं (road accidents in Himachal) में जान गंवा देते हैं. हर हादसे के बाद मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश होते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं की रफ्तार में कोई कमी नहीं आती है.

सीएम जयराम का कांग्रेस पर तंज, बोले- राजनीति में जो भी ऊंचा बोला, वो वापस विधानसभा नहीं लौटा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. वहीं, बिलासपुर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा (CM Jairam attacks on congress ) है. मंगलवार को झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपये की सौगातें देने के बाद सीएम जयराम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भाजपा सरकार की बुराइयों में लगे हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी ऊंचा बोलता है, वह वापस कभी विधानसभा में लौटकर नहीं जाता.

मुकेश अग्निहोत्री का भाजपा पर तंज, बोले- इस बार रिवाज नहीं सरकार बदलेगी जनता

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर गतिविधियां तेज कर दी है. पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बैठकें कर आगामी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं. वहीं, मंगलवार को चंबा जिले में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरजोगारी (unemployment in Himachal) चरम पर है, खनन माफियाओं पर कोई लगाम नहीं है लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है.

Himachal Assembly Elections 2022: न तो ताज बदलेगा न राज बदलेगा, बल्कि इस बार रिवाज बदलेगा- त्रिलोक कपूर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही कुछ महीने हैं, लेकिन भाजपा ने प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर (Himachal BJP General Secretary Trilok Kapoor) ने मंगलवार को कांगड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार न तो ताज बदलेगा न ही राज बदलेगा, बल्कि इस बार रिवाज बदलेगा.

मल्टी टास्क भर्ती में सीमेंट की बोरी उठवाकर दौड़ाना नारियों का अपमान, भाजपा नेत्रियां क्यों नहीं उठा रहीं आवाज: किरण धांटा

कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने मंगलवार को शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ महिलाओं के सिर पर 50 किलो की सीमेंट की बोरी लादकर उन्हें दौड़ाया जा रहा है. किरण धांटा ने कहा कि आज की महिलाएं, पुरुषों से कम नहीं हैं. सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं (Congress spokesperson Kiran Dhanta on BJP) है कि उनकी शारीरिक क्षमता का आंकलन इस प्रकार किया जाए.

Dalai Lama Birthday: दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे CM जयराम

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur) बुधवार, 6 जुलाई को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर (tibetan spiritual leader dalai lama birthday) पर बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हेलीकॉप्टर शिमला के अनाडेल मैदान से सुबह 8:30 पर धर्मशाला के पुलिस मैदान के लिए उड़ान भरेगा. तकरीबन 9 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हेलीकॉप्टर पुलिस मैदान में उतरेगा.

Himachal Corona Cases: हिमाचल प्रदेश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने की ये अपील

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों से कोरोना से बचाव के (corona cases in himachal) नियमों का पालन करने की अपील की है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव (Rajiv Saizal on corona in HP) मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है. एक्टिव मामलों की संख्या 670 तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि आज भी मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.

कुल्लू अस्पताल के लिए हुई शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर लिया कड़ा संज्ञान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर संज्ञान (Pediatrician in Kullu) लिया है और स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया है कि 2 दिनों के भीतर शिशु रोग विशेषज्ञ अस्पताल कुल्लू में अपनी नियुक्ति दे. इसके अलावा जनहित याचिका में अस्पताल में कमियों को लेकर जो बातें कही गई है उसका जवाब भी कोर्ट में पेश किया जाए. ताकि उन कमियों को सुधारने की दिशा में भी काम किया जा सके. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेंजिन मेंटोक व पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तेंजिन की नियुक्ति के आर्डर जारी कर दिया है. इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने शिशु रोग विशेषज्ञ के ऑर्डर केलांग अस्पताल के लिए किए थे.

ED Raids in Solan: सोलन पहुंची ईडी की टीम, चीनी मोबाइल कंपनी के शो रूम में छापा

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को चीनी मोबाइल कंपनी में देश के करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी की टीम ने हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत के राज्यों में छापेमारी कर रही है. टीम ने हिमाचल के सोलन में भी छापेमारी (ED Raids Chinese Company in solan) की है. वहीं, सभी जगहों पर अधिकारी जरूरी दस्तावेज खंगाल रहे हैं.

