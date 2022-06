हिमाचल प्रदेश फूड कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच हाथापाई

हिमाचल प्रदेश फूड कमीशन के चेयरमैन और कमीशन के सेक्रेटरी बीच हाथापाई हुई है. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार पुलिस ने स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन का मेडिकल करवाया है. फिलहाल पुलिस के पास प्रारंभिक शिकायत पहुंची है. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, एसपी शिमला मोनिका ने कहा कि यह विभाग के स्तर का मामला है. ऐसे में पुलिस केस नहीं बनता है

मुकेश अग्निहोत्री को CM Jairam Thakur की चेतावनी, अगली बार गलत कहा तो होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) को चेतावनी दे डाली है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि (CM Jairam Thakur on Mukesh Agnihotri) नेता मुकेश अग्निहोत्री सरकार पर बात करें. सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलें, लेकिन निजी तौर पर बयानबाजी करना अब सहन नहीं होगा.

आठ साल की नौकरी में एसडीएम का नौंवी बार तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से जवाब तलब

शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के एसडीएम सन्नी शर्मा की तबादला संबंधी अधिसूचना पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court stayed the transfer of Rohru SDM Sunny Sharma) ने रोक लगाने के साथ ही सरकार से जवाब तलब भी किया है. एसडीएम सन्नी शर्मा ने रोहड़ू से मात्र एक माह की तैनाती के बाद उनका तबादला (HC stayed the transfer of Rohru SDM Sunny Sharma) किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

Pratibha Singh in Mandi: मैंने जयराम ठाकुर के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की, मुकेश की बात जनता के सामने

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बड़बोलेपन पर (Mukesh Agnihotri Statement on CM) कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किनारा कर लिया है. आज पंडोह में सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों ने जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुकेश अग्निहोत्री के बड़बोलेपन को लेकर सवाल पूछा तो प्रतिभा सिंह इससे बचती हुई नजर आई. प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी सीएम जयराम ठाकुर के प्रति कोई टीका-टिप्पणी नहीं की है. मुकेश अग्निहोत्री ने जो कहा है वो जनता के सामने है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकतीं.

हिमाचल पहुंची महाराष्ट्र के सियासी संकट की आंच! चुनाव से पहले ही कांग्रेस को सताने लगा डर, विक्रमादित्य सिंह ने कही ये बात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही कुछ वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट की आंच (Maharashtra Political Crisis) ने प्रदेश में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है. हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है. शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश भर में बीजेपी दूसरे दलों की सरकार को तोड़ने का काम (Vikramaditya Singh attacks on bjp) कर रही है. ऐसे में अब हिमाचल कांग्रेस को भी विधानसभा चुनाव में टिकट सोच-समझकर बांटनी होगी

'आयोग के सदस्यों के वित्तीय लाभ को छोड़ कर्मचारियों की चिंता करे सरकार, हिमाचल नहीं दिल्ली पर ध्यान दें केजरीवाल'

मनाली दौरे पर पहुंचीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal congress president Pratibha Singh) ने प्रदेश सरकार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व मेंबर के वित्तीय लाभ को दरकिनार करते हुए सरकार को कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी और कुछ भी नहीं सोच रही है.

लोक सेवा आयोग में सरकार ने बांटी वित्तीय लाभ की रेवड़ी, भड़के कर्मचारियों ने कहा हमारा क्या कसूर

हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सदस्य को सारी उम्र वित्तीय लाभ की रेवड़ी बांटी है. गुपचुप तरीके से कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने आयोग के चेयरमैन और सदस्य को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स वित्तीय लाभ देने को मंजूरी दी. इससे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भड़क गए हैं. पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है.



पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा: अपना बिखरा कुनबा संभाले कांग्रेसी

सोमवार को नाहन स्थित भाजपा कार्यालय में सिरमौर भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि आजकल कांग्रेस के नेता बौखलाहट में अनेक प्रकार की अनाप-शनाप बयानबाजी में लगे हुए हैं. कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश सहित जिला सिरमौर में अपना कुनबा संभल नहीं रहा है और आपस की लड़ाई ही चरम सीमा पर है. मगर इस बिखरे कुनबे को संभालने की बजाय कांग्रेसी नेता अनाप-शनाप बयानबाजी में लगे हुए हैं.



मंडी में अधिकारियों के साथ महेंद्र सिंह ठाकुर की बैठक, बोले- विकास कार्यों में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी सरकार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गतिविधियां तेज कर दी हैं. सोमवार को मंडी जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार विकासकार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकती है. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों (development works in Mandi district) को लटकाने के बजाय शिघ्र पूरा करें.

आम आदमी पार्टी ने शुरू की बदलाव यात्रा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वित्तीय लाभ देने पर भी भड़की

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है लेकिन प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल (Education in Himachal Pradesh) जानने के लिए आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा शुरू कर दी है. सुरजीत ठाकुर ने कहा कि, बीजेपी और कांग्रेस ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ( Surjit Thakur accused the BJP government) किया है, लेकिन अब हमको जगना होगा. सके अलावा हिमाचल लोक सेवा आयोग के सदस्यों ओर अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार द्वारा वित्तीय लाभ देने की घोषणा पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है.

सिरमौर: किसने काटे 114 देवदार के पेड़, 5 दिन बाद भी पुलिस-वन विभाग को पता नहीं

सिरमौर जिले के संगड़ाह फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत आने वाले थयानबाग के जंगल से 114 देवदार के पेड़ काटने वाले वन माफिया अथवा लोगों का 5 दिन बाद भी पुलिस व वन विभाग पता नहीं लगा पाए. दरअसल 114 पेड़ों की लकड़ी बरामद करने के लिए गठित संयुक्त टीम की छापेमारी के दौरान संबंधित अधिकारियों के अनुसार अब तक बरामद हुए 300 के करीब नग अथवा लॉग्स में से 1 भी पेड़ काटने वाले के पास से नहीं मिला और थ्यानबाग, भवाई व हरिपुरधार के आसपास उक्त नग खेतों या जंगल में फेंके मिले.





