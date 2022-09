Prem Kumar Dhumal: 2017 में मिली हार के कलंक को मिटाना है तो 2022 में 30 हजार मतों से जीतना होगा

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित विशेष बैठक में (BJP meeting in Sujanpur) पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की. वहीं, उन्होंने 2017 के चुनावों में मिली हार को याद करते हुए कहा कि अगर हार का वो कलंक मिटाना है तो इस बार तीस हजार वोटों से जीतना होगा.

पीएम मोदी हैं भगवान शिव का अवतार: रश्मिधर सूद

Rashmidhar Sood in Kullu: कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के अवतार हैं और वह सब को एक नजर से देखते हैं. एक समान विकास करते हुए आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं.

मेरी वजह से आज पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा को लगी है पेंशनः बंबर ठाकुर

Bumber Thakur on Tilak Raj Sharma: बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी में पूरी तरह से बगावत शुरू हो गई है. सदर के दो पूर्व कांग्रेस विधायक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं. पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि आज मेरी बदौलत तिलक राज शर्मा को बतौर विधायक की पेंशन लगी है. तिलक राज शर्मा को यह बात नहीं भूलनी चाहिए.

HP Assembly Elections: कांग्रेस में सभी को चाहिए Ticket, चुनावी साल में कहीं विकट न हो जाए सत्ता का रास्ता

Himachal Pradesh Congress: जब तक हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह मौजूद थे, कांग्रेस कई मामलों में बेफ्रिक रहती थी. वीरभद्र सिंह सारा चुनावी भार अकेले अपने कंधों पर उठा लेते थे. लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं. वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ये पहला फुल फ्लेज्ड विधानसभा चुनाव लड़ रही है और टिकट वितरण की पहली (Himachal Pradesh Congress ticket) बाधा पार करने की दहलीज पर है.

हिमाचल के ये तीन बड़े डॉक्टर चुनावी मैदान में उतरेंगे, सरकार को सौंपा इस्तीफा

आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने अपना रिजाइन के लिए 3 महीने का नोटिस सरकार को दे दिया है. वहीं, सुपरस्पेशल्टी अस्पताल चमियाणा के एमएस डॉक्टर ललित चंद्र कांत ने भी वीआरएस के लिए आवेदन किया है. इसी तरह से अस्पताल के डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने भी के लिए आवेदन कर दिया है. पार्टी टिकट मिलती है तो राज्य सरकार को शहर के तीनों ही बड़े अस्पतालों के लिए नए एमएस तलाशने होंगे. इन तीनों ने भाजपा की टिकट के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी है.

सोलन पुलिस ने सुलझाई मर्डर केस की गुत्थी, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

सोलन शहर के सब्जी मंडी के समीप शुक्रवार सुबह संदिग्ध हालात में मिले महिला के शव मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मिले महिला के शव (Woman Dead Body Found in Solan) की शिनाख्त छत्तीसगढ़ की पारो के तौर पर हुई है. छानबीन के बाद पुलिस के शक की सुई पारो के पति सुरेंद्र की और गई. पूछताछ के बाद पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया.

सोलन में लंपी वायरस के लक्षण देख लोग सड़कों पर छोड़ रहे पशु, विभाग कर रहा इलाज

सोलन जिले में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. रोजाना 8 से 10 पशुओं की मौत हो रही है. हालांकि पशुपालन विभाग स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लोगों को जागरूक (Lumpy virus cases in Solan) कर रहा है और अभी तक जिले में 12000 पशुओं की वेक्सिनेशन की जा चुकी है. लेकिन सोलन जिले की सड़कों पर बेसहारा पशुओं का बढ़ता आंकड़ा चिंता का विषय बन रहा है. जिले में कुछ लोग लंपी वायरस के डर से अपने पशुओं को बेसहारा छोड़ रहे हैं. इन पशुओं में लंपी वायरस के मामले भी सामने आ रहे हैं जिनका इलाज विभाग कर रहा है.

पीएम मोदी हैं भगवान शिव का अवतार: रश्मिधर सूद

Rashmidhar Sood in Kullu: कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के अवतार हैं और वह सब को एक नजर से देखते हैं. एक समान विकास करते हुए आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं.

Election Commission of India: हिमाचल में 4 अक्टूबर से लग सकती है आचार संहिता!

भारतीय चुनाव आयोग ने (Election Commission of India) हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को इस तरह के (code of conduct in himachal) संकेत दिए हैं कि 4 अक्टूबर से हिमाचल में आचार संहिता लागू हो सकती है.

मेरी वजह से आज पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा को लगी है पेंशनः बंबर ठाकुर

Bumber Thakur on Tilak Raj Sharma: बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी में पूरी तरह से बगावत शुरू हो गई है. सदर के दो पूर्व कांग्रेस विधायक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं. पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि आज मेरी बदौलत तिलक राज शर्मा को बतौर विधायक की पेंशन लगी है. तिलक राज शर्मा को यह बात नहीं भूलनी चाहिए.