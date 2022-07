हिमाचल के विख्यात डॉ. ललित चंद्रकांत ने सरकार को भेजा स्वैच्छिक सेवानिवृति का आवेदन, नाचन से लड़ेंगे चुनाव

हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. ललित चंद्रकांत ने स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए आवेदन किया है. वे मंडी जिले के नाचन से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं.

नाहन नगर परिषद को यहां की जनता व परिषद कर्मियों के सहयोग से मिला एक करोड़ का इनाम: बिंदल

मनाली में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता के क्षेत्र में नाहन नगर परिषद को पहला स्थान हासिल हुआ (Nahan MC got first prize in cleanliness) है. जिसको लेकर नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन (Rajeev Bindal Press Conference In Nahan) किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में प्रथम आने के लिए उन्हें 1 करोड़ का पुरस्कार दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर: अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए हरनोड़ा के सुनील कुमार, हार्ट अटैक से हुआ निधन

अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर कार्यरत आईटीबीपी जवान का दिल का दौरान पड़ने से निधन हो गया. अरुणाचल प्रदेश के पासोपानी स्थित आईटीबीपी सैन्य कैंप में हार्ट अटैक से हवलदार सुनील का निधन हो गया है. जवान की पार्थिव देह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके घर लाया गया. जिसके बाद सतलुज (ITBP jawan Sunil Kumar) नदी स्थित घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

HRTC Bus Accident in Shimla: शिमला में खाई में गिरी HRTC की बस, 25 यात्री थे सवार, 1 की मौत

शिमला के हीरा नगर में सरकारी बस खाई में गिर गई. बस में 25 लोग सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी ले जाया गया है. वहीं, 2 लोग बस में फंसे (hrtc bus accident in Shimla Himachal) हुए थे जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरे व्यक्ति को रेस्क्यू किया जा रहा है.

लाहौल स्पीति के टोजिंग नाले में आई बाढ़, देखते ही देखते बह गई बाइक, सवार बाल-बाल बचा

लाहौल स्पीति में भी बुधवार सुबह (Flood in Tojing Nala) से ही मौसम खराब चल रहा है. जिसके चलते घाटी के नदी नाले उफान पर हैं. बुधवार शाम के समय घाटी के टोजिंग नाला में भी बाढ़ आ गई तो वहीं, टोजिंग नाला में बाढ़ आने के चलते एक मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आ गई. घटना में मोटरसाइकिल सवार भी बाल-बाल बच गया है, लेकिन मोटरसाइकिल मलबे में बह गई है.

सोलन पुलिस चौकी के सामने स्कूली छात्रा को टेंपो ने मारी टक्कर, टांग की टूटी हड्डी

जिला सोलन में एक तेज रफ्तार टेंपो ने नौ वर्षीय छात्रा को टक्कर मार (Tempo hit nine year girl in solan) दी. बता दें, छात्रा अपने स्कूल जा रही थी. इसी दौरान यह हादसा पेश आया (Accident In Solan) है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मियों का नाहन में प्रदर्शन, पेंशन बहाली की मांग

सिरमौर के मुख्यालय नाहन में आज हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया (Retired Employees Protest In Nahan) गया. कर्मचारियों का कहना है अगर सरकार उनकी मांग को पूरा करती है तो इससे प्रदेश के कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त हुए करीब 6 हजार कर्मचारी लाभान्वित (Corporate Sector Retired Employees) होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

मंडी: हराबाग में बिना ई-वे बिल के स्क्रैप की गाड़ी ले जाने पर 1.48 लाख रुपये जुर्माना

सुंदरनगर उपमंडल के हराबाग में हाइवे पर लगाए नाके के दौरान बिना ई-वे बिल के स्क्रैप की गाड़ी ले जाने पर 1 लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बुधवार को आबकारी विभाग के उपायुक्त मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया स्क्रैप डीलरों द्वारा टैक्स चोरी करने की बात सामने आ रही है. जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग की भविष्य में टैक्स चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

सोलन में हिमाचल किसान सभा का राज्य सम्मेलन हुआ शुरू, कुलदीप तंवर बोले: किसान बागवानों की समस्या पर प्रदेश में होंगे आंदोलन

जिला सोलन में आज हिमाचल किसान सभा (Himachal Kisan Sabha) का दो दिवसीय 16वां राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें हिमाचल प्रदेश के किसानों-बागवानों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की (Himachal Kisan Sabha in Solan) गई. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन, ED कार्रवाई के खिलाफ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता

नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में ईडी द्वारा सोनिया गांधी को तलब करने को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी (Sonia Gandhi ED Interrogation) है. इसी कड़ी में आज शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदर्शन किया (Shimla Congress Protest) गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को चेताया कि यदि भाजपा सरकार ईडी का दुरुपयोग बंद नहीं करती तो आने वाले समय में प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...