वीरेंद्र कंवर हैं हिमाचल के लालू, किए हैं कई घोटाले: रामलाल ठाकुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. वहीं, अब हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं नैनादेवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने मंत्री वीरेंद्र कंवर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वीरेंद्र कंवर हिमाचल के लालू हैं. इसके साथ ही रामलाल ठाकुर ने और क्या आरोप लगाए हैं....

हमीरपुर में बेटे की मौत के बाद पिता ने क्लेम पाने को जिंदा दर्शा दी 14 साल पहले मरी पत्नी, जानें क्या है मामला

जिला हमीरपुर में धोकाधड़ी का मामला सामने आया है. जहां बेटे की मौत के बाद एमएसीटी क्लेम लेने के लिए पति ने 14 साल पहले मरी पत्नी को रिकॉर्ड में फिर जिंदा कर (fraud case in hamirpur) दिया.

Police Caught Charas in Mandi: नशा तस्कर से 1.487 KG चरस बरामद, जांच में जुटी पुलिस

नशे के खिलाफ मंडी पुलिस की मुहिम (drugs smuggling in mandi) रंग ला रही है. इसी कड़ी में मंडी जिले के लडभड़ोल चौकी के टीम ने एक व्यक्ति से 1 किलो 487 ग्राम चरस की खेप बरामद की है. डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी (DSP Padhar Lokendra Negi on charas smuggling) ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है.

पांवटा में हाथियों का आतंक, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान

पांवटा साहिब के बहरहाल और सतीवाला गांव में इन दिनों एक दर्जन हाथियों के झुंड ने आतंक मचाया हुआ (Elephants Terror in Paonta Sahib) है. यही नहीं हाथी किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है. वहीं स्थानीय लोग भी हाथियों के झुंड को देखकर डरे हुए (Elephants damaging crops in Paonta) हैं. ऐसे में किसानों और स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट विभाग से इन हाथियों को गांव से खदेड़ने की गुहार लगाई है. वहीं विभाग की तरफ से स्थानीय लोगों को हाथियों को गांव से भगाने को लेकर आश्वासन दिया गया है.

हमीरपुर में 22 जुलाई को सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, 27 को जिले भर में निकाली जाएगी पदयात्रा

हमीरपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया (Rajendra Jar Press conference in Hamirpur) गया. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को जनविरोधी नीतियां करार दिया और 22 जुलाई को जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया.

विक्रमादित्य सिंह ऐसे नेता नहीं, जिस पर दी जाए कोई प्रतिक्रिया: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही कुछ महीने शेष हैं, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. कांग्रेस और भाजपा आए दिन एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. वहीं, मंडी दौरे पर पहुंचे शहरी विकासमंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला ग्राीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्या सिंह पर जमकर निशाना साधा है. कैबिनेट मंत्र ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ऐसे नेता नहीं हैं, जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए. उन्होंने कहा कि पार्टी में स्वयं का वर्चस्व कायम रखने के लिए विक्रमादित्य सिंह बयानबाजी करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि 6 बार के सीएम के पुत्र के मुंह से महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती.

ED के पास सोनिया गांधी की पेशी, राजधानी शिमला में ईडी कार्यलय के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress interim President Sonia Gandhi) नेशनल हेराल्ड (National Herald) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम के सामने पेश होने को लेकर समन जारी किया गया है. इसे लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी में रोष नजर आ रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी शिमला में भी ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी. वहीं, शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

हिमाचल कैबिनेट बैठक 28 जुलाई को, आउटसोर्स और UGC स्केल पर हो सकता फैसला

हिमाचल कैबिनेट की बैठक (Himachal cabinet meeting) 28 जुलाई को होगी. बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरों की घोषणाओं को बैठक में अप्रूवल मिलेगा. वहीं, आउटसोर्स और UGC स्केल पर भी बातचीत के बाद फैसला लिया जा सकता है.

आईजीएमसी में छुट्टी पर 157 डॉक्टर, मरीजों की बढ़ी परेशानी

आईजीएमसी अस्पताल (IGMC Hospital of Shimla) में डॉक्टरों की छुट्टी शुरू हो गई है और 157 डॉक्टर छुट्टी (157 doctors on vacation of IGMC) पर चले गए हैं. मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर अब छुट्टी पर हैं. ऐसे में अब मरीजों व उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में मरीजों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभार्थियों के मकानों का निरीक्षण करने सोलन के ब्रुरी पहुंची केंद्रीय टीम

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में इन दिनों केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों के मकानों का निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची (PM Awas Yojana Central Team Reached Solan) है. ऐसे में टीम द्वारा देखा जा रहा है कि जो लाभार्थी चयनित किए गए हैं क्या उनके पास कच्चे मकान है भी या नहीं (Solan PM Awas Yojana Beneficiaries).