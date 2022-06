सियासत के रंग: लोअर हिमाचल और अप्पर हिमाचल के बाद अब ठेठ सिराजी बनाम ठेठ बुशहरी

हिमाचल में चुनावी साल में सियासत दिन-प्रति-दिन नए रंग दिखा रही है. हिमाचल में क्षेत्रीय भावनाओं का उभार राजनीतिक हित के लिए किया जाने लगा है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के सुन्नी में एक जनसभा में खुद को ठेठ सिराजी (CM Jairam called himself Siraji )बताया. वे चार दिन पहले शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत सुन्नी इलाके के जलोग गांव में सभा को संबोधित कर रहे थे.वहीं, सके बाद शिमला ग्रामीण के मौजूदा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के रामपुर में हुए आयोजन में खुद को ठेठ बुशहरी (Vikramaditya called himself Bushhari) कहा.

CM JAIRAM THAKUR: केंद्र से लेकर हिमाचल तक कांग्रेस पार्टी में केवल मां-बेटे का ही राज

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मात्र एक परिवार की पार्टी बन कर रह गई है. जिसका (CM JAIRAM THAKUR ATTACKED ON CONGRESS) खमियाजा उसे पूरे देश में भुगतने को मिल रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी केंद्र से हिमाचल प्रदेश तक मां-बेटे की पार्टी बन कर रह गई है.

रामपुर कॉलेज के प्रिंसिपल ने NSUI कार्यकर्ताओं को मारने के लिए निकाला जूता...छात्रों ने की इस्तीफा देने की मांग

रामपुर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास लवी ग्राउंड में कांग्रेस महिला सम्मेलन के आयोजन को लेकर परमिशन लेने गए एनएसयूआई के छात्रों को प्रधानाचार्य ने जूता दिखा दिया. जी हां, इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया (Principal of Rampur College took out shoe to hit NSUI student) पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस घटनाक्रम के बारे में प्रेसवार्ता कर जानकारी देते हुए युवा प्रदेश प्रवक्ता पवन चौहान ने कहा कि प्रिंसिपल ने एक शिक्षक की मर्यादाओं को तारतार किया है.

Car Accident in mandi: खाई में गिरी कार, दंपति की मौत, 2 बच्चों के सिर से उठा माता पिता का साया

मंडी जिले के लडभड़ोल में ऑल्टो गाड़ी के खाई में गिरने से उसमें सवार दंपति की मौत हो गई है. कार में लडभड़ोल चौकी में बतौर होमगार्ड तैनात (Car Accident in mandi) सतीश कुमार और उनकी पत्नी सीमा देवी सवार थे. सतीश कुमार अपनी पत्नी के साथ बुधवार को बैजनाथ गए थे. जब देर रात तक पति पत्नी घर नहीं पहुंचे तो बच्चों ने इसकी सूचना रिश्तेदारों को दी. जिसके बाद रिश्तेदारों ने उनकी छानबीन शुरू कर दी. पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. वीरवार सुबह सीयून के समीप ध्रूण खड्ड में गाड़ी क्षतिग्रस्त हालात में मिली.

RAIN IN HIMACHAL: पानी के 6 घड़ों से भरा शिवलिंग का कुंड, जानें हिमाचल में बारिश को लेकर क्या हुई भविष्यवाणी

हमीरपुर जिले में प्रचंड गर्मी से राहत के लिए बारिश (RAIN IN HIMACHAL) हेतु सदियों सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है. बड़सर उपमंडल के ज्योली देवी मंदिर में एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसके चलते काफी संख्या में श्रद्धालु ज्योली देवी मंदिर में शीश निभाने के लिए पहुंच रहे हैं. इस मंदिर की मान्यता है कि माता ज्योली देवी के मंदिर में मौजूद शिवलिंग का कुंड जितने पानी के घड़ों से भरा जाता है. इतने दिन बाद बारिश होती है यह एक पौराणिक मान्यता है.

Flying Restaurant: मनाली में खुला देश का तीसरा फ्लाइंग रेस्टोरेंट, 160 फीट की ऊंचाई पर कुदरती नजारों के बीच करें लंच और डिनर

मनाली में देश का तीसरा फ्लाइंग रेस्टोरेंट खुला (flying restaurant in Manali) है. जहां पर्यटक हवा के बीच स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद भी ले सकेंगे. क्या है इस फ्लाइंग रोस्टोरेंट में खास, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

पंडोह के सयोल में CM Jairam Thakur की जनसभा में नहीं पहुंची भीड़, कुर्सियां रह गई खाली

चार विधानसभा क्षेत्रों का केंद्र कहे जाने वाले पंडोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनसभा में लगी कुर्सियां खाली रह गईं. सीएम जयराम ठाकुर की यह जनसभा वीरवार को द्रंग के सयोल में रखी (CM Jairam Thakur public meeting in Sayol) गई थी. जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व द्रंग विधायक सभा स्थल पर पहुंचे तो खाली कुर्सियां देकर स्थानीय विधायक के पसीने छूट गए.

रिकांगपिओ में HP SC Commission Meeting में नहीं पहुंचे कई अधिकारी, वीरेंद्र कश्यप ने लगाई क्लास

किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में वीरवार को हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा आयोग की बैठक (HP SC Commission Meeting) रखी गई. लेकिन जिले के कई बड़े अधिकारी इस बैठक से नदारद रहे या फिर अपने कार्यालय के निचले श्रेणी के अधिकारियों को इस बैठक में भेजा गया.

Ramesh Chauhan on BJP: निर्दलीय विधायकों को बीजेपी में शामिल कर धूमल गुट को कमजोर कर रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर: रमेश चौहान

बीते कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप (Ramesh Chauhan on bjp in solan) की अगुवाई में निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा और होशियार सिंह ने भाजपा का दामन थामा. उसी को लेकर अब कांग्रेस के मुख्य वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि भाजपा में अंतर्कलह जारी है जो अब सरेआम दिख रहा है. उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ भाजपा में गुटबाजी हावी हो रही है वहीं, गुटबाजी कांग्रेस के लिए चुनाव में लाभदायक साबित होगी.

Bar Council of India के सदस्य रहे दौलत राम शर्मा ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से ठोकी टिकट की दावेदारी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) के एक बार और प्रदेश बार काउंसिल के दो बार सदस्य रहे एडवोकेट दौलत राम शर्मा ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र (Shri Naina Devi Assembly Constituency) से भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए टिकट की दावेदारी जताई है.