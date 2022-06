अग्निपथ योजना पर राम लाल ठाकुर का तंज, कहा- 4 साल बाद अग्निवीरों को शादी के लिए भी नहीं देंगे लड़कियां

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर ने रविवार को जिला मुख्यालय नाहन में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया. इस दौरान (Press conference of Ram Lal Thakur in Nahan) रामलाल ठाकुर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. हीं, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना के चलते फौज में जाने वाले युवा 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे. ऐसे में इन युवाओं पर क्या बीतेगी. हालात यह हो जाएंगे कि इन अग्निवीरों को बेरोजगार होने के बाद लोग शादी के लिए लड़कियां भी नहीं देंगे.

Say No To Drugs: शराब की बिक्री से करोड़ों रुपये एकत्र करने वाले एक्साइज विभाग ने दिया शराब न पीने का संदेश

नशा निवारण बोर्ड और राज्य कर एवं आबकारी विभाग (State Taxes and Excise Department Himachal के सहयोग से राजधानी शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान नशा न करने का संदेश (Say No To Drugs) दिया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ड्रग्स की अधिकतम मात्रा पकड़ी गई और सबसे अधिक मामले दर्ज किए. प्रदेश सरकार नशा निवारण की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. सीएम ने टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी संजय कुंडू करेंगे.

राजेश धर्माणी ने मंत्री राजेंद्र गर्ग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, खाद्य आपूर्ति विभाग में 30 करोड़ का लगाया जा रहा चूना

बिलासपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में पूर्व सीपीएस और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव राजेश धर्माणी ने आरोप लगाया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के (Rajesh Dharmani accuses minister rajinder garg of corruption) लिए 30 करोड़ का चूना लगाया है, भ्रष्टाचार के इस आलम में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग लाग लपेट करने में लगे हैं.

PM Kisan Yojana: हिमाचल में 10 लाख किसान परिवारों को जारी की गई 1931.63 करोड़ रुपये की राशि

हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में पीएम किसान योजना के सफल क्रियान्वयन से अब तक लगभग 10 लाख (9 लाख 83 हजार 279) किसान परिवारों को 1931.63 करोड़ रुपये की राशि 11 किश्तों में प्रदान की गई है. राज्य के जनजातीय जिलों के किसान भी पीएम किसान योजना के (PM Kisan Yojana in Himachal Pradesh) अन्तर्गत लाभान्वित हुए है.

CIC चयन को लेकर हाई पावर कमेटी में नहीं बन पाई सहमति, एसएस गुलेरिया होंगे सदस्य

मुख्य सूचना आयुक्त के लिए बुलाई गई बैठक सीआईसी को लेकर सहमति (Meeting for CIC in shimla) नहीं बन पाई. ऐसे में सूचना आयोग के सदस्य के तौर पर पूर्व नौकरशाह एसएस गुलेरिया का चयन किया गया है.

HP Board 10th Result 2022: कल जारी होगा दसवीं कक्षा का रिजल्ट, यहां देखें अपना परिणाम

प्रदेश में दसवीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों का इंतजार सोमवार को खत्म हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल यानी सोमवार को दसवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित (HP board 10th result 2022 ) कर देगा.

बिलासपुर में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, दो घायल, बाल-बाल बची यात्रियों की जान

बिलासपुर के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर घाघस बरमाणा के पास रविवार सुबह एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो (bus and truck collided in bilaspur) गई. जिससे दो लोग घायल हुए हैं.

शिमला में बुक सेलर से 6 लाख की ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

शहर में एक बुक सेलर से धोखाधड़ी का मामला सामने (Fraud with book seller in Shimla) आया है. जहां एक व्यक्ति से 6 लाख 64 हजार 922 रुपये की ठगी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

शिमला में पानी के टैंकर ने महिला को मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम

शिमला में पानी का टैंकर चला रहे चालक द्वारा एक महिला को टक्कर मारने का मामला सामने आया (water tanker hit woman in shimla) है. जिससे महिला की मौत हो गई. पुलिस ने भी आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल वैन के माध्यम से एनबीटी पहुंचाएगा पुस्तकें, 20% की मिलेगी छूट

शिमला में एनबीटी द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया गया (Book Fair in Shimla) है. वहीं एनबीटी द्वारा एक पहल भी की गई है. जिससे वे मोबाइल वैन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को पुस्तक पहुंचाएंगे, साथ ही छूट भी (NBT will deliver books to rural) देंगे.



