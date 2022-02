रेसलर 'द ग्रेट खली' भारतीय जनता पार्टी में शामिल

भाजपा में शामिल होने के बाद द ग्रेट खली (Wrestler 'The Great Khali' joins BJP) ने कहा कि भाजपा की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है. इससे प्रभावित होकर मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं. भाजपा जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को निभाने में मैं खरा उतरूं. पढ़ें पूरी खबर...

सतपाल सत्ती का मुकेश अग्निहोत्री पर वार, बोले- किससे डर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष

भारतीय जनता पार्टी की बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जिलास्तरीय बैठक में (Intellectual Cell of BJP Una ) पहुंचे सतपाल सिंह सत्ती ने जिला इकाई के पदाधिकारियों को पार्टी की आगामी कार्य योजनाओं के बारे में बताया. इस दौरान पत्रकारो से बातचीत करते हुए सतपाल सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर भी जमकर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि (Satpal Satti targeted Mukesh Agnihotri) खनन माफिया का राग अलापने वाले मुकेश अग्निहोत्री अपने ही उन नेताओं पर क्यों नहीं बोलते जो माफिया के समर्थन में अधिकारियों के कार्यालय में घुसकर गुंडागर्दी दिखाते हैं.पढ़ें पूरी खबर...

बेबी केयर किट में न कोई घोटाला न कोई गड़बड़, किसी को शक तो प्रमाण लेकर आएं, हम जांच के लिए तैयार: सैजल

जच्चा-बच्चा को घटिया किस्म की किट प्रदान (RAJIV SAIZAL ON BABY CARE KIT) करना प्रदेश सरकार का उद्देश्य नहीं है. अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि गड़बड़ हुई है तो प्रमाण के साथ आएं, हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं. वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल (RAJIV SAIZAL ATTACK ON DHANIRAM SHANDIL) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल हमेशा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा करते हैं. जब वे मंत्री थे तब भी वे दौरा ही करते थे और जब आज विधायक हैं तभी वे दौरा ही कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

'कौल सिंह जी! खेल का मैदान नहीं हवाई अड्डा, बनने में लगेगा समय'

मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में एक समान विकास करवाया है, लेकिन कांग्रेसी नेता अनाप-शनाप बयानबाजी (MLA Jawahar Thakur PC in Mandi) करने व छींटाकशी तक ही सीमित रह गए हैं. भाजपा विधायक यहीं नहीं रूके उन्होंने कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर पर जुबानी हमले बोलते हुए कहा कि कौल सिंह का चार वर्षों का समय मात्र हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पर टिप्पणी व बयानबाजी तक ही सीमित रहा. पढ़ें पूरी खबर...

ठियोग की जनता की समस्या को लेकर विधायक राकेश सिंघा ने सचिवालय में खोला मोर्चा, की ये मांग

ठियोग में किसानों की समस्या को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राकेश सिंघा ने कहा कि ठियोग के कई गांव में सड़कों की हालत इतनी खराब (problem of roads in Theog) है कि लोगों को पीठ पर उठा कर अपना सामान ले कर जाना पड़ता है. उन्हें एक करैट के 80 रुपये देना पड़ता है. जिससे किसानों बागवानों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में डॉक्टर्स की पेन डाउन हड़ताल को माकपा का समर्थन

हिमाचल में डॉक्टर्स की हड़ताल का माकपा ने समर्थन किया है. राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि डॉक्टर्स की जायज मांगों को मानकर सरकार हड़ताल खत्म कराए. उन्होंने कहा कि मानव विकास में स्वास्थ्य सेवाओं तथा इसमें डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है. कोरोना काल में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

भारत-श्रीलंका टी-20 सीरीज: दो T-20 मैचों की मेजबानी के लिए तैयार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम

दुनिया के खूबसूरत क्रिकेट स्‍टेडियमों में शुमार एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर रौनक लौटने वाली है. 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच दो टी-20 मैच (India vs Sri Lanka T 20 match) खेले जाएंगे. इन दोनों टीमों के बीच तीन मैच खेले जाने हैं. धर्मशाला में मैच के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. पढ़ें पूरी खबर...

VIDEO: मंडी में प्राइवेट बस चालकों की लापरवाही आई सामने, हो सकता था बड़ा हादसा

मंडी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर (private bus drivers in Mandi) वायरल हो रहा है. जिसमें नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर सुंदरनगर में दो निजी बसों में सवारियां उठाने की होड़ लगी है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बीच हाईवे पर सवारियां (Violation of traffic rules in Mandi) उतारते समय बड़ा हादसा भी हो सकता था. पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर के ठंगी गांव में माघ मेला शुरू, ग्रामीणों ने बर्फ के साथ किया देवता व मंदिर करदारों का स्वागत

जिला किन्नौर के ठंगी गांव में आज से माघ मेले की शुरुआत हो (Magh Mela started in Thangi) गई. ये मेला हर वर्ष पूरे आठ दिन अलग-अलग तौर तरीकों व पारंपरिक रूप से मनाया जाता है. इस मेले में ग्रामीण पूरी धरती के लिए अच्छे की (Magh Mela in Kinnaur) कामना की जाती है.पढ़ें पूरी खबर...

मरीजों को राहत, जिला अस्पताल बिलासपुर में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू

बिलासपुर में लंबे समय बाद सिटी स्कैन की सुविधा (city scan facility started in bilaspur) शुरू हो गई है. इससे पहले निजी अस्पताल में चार से पांच हजार रुपये इन टेस्टों को करवाने के लिए मरीजों को खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब कम खर्चें में यह सुविधा मिलेगी. आयुष्मान कार्ड व हिमकेयर कार्ड धारक, जो जिला अस्पताल (medical facility in himachal) में भर्ती होंगे उनको इसकी सुविधा निःशुल्क मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर...

भव्य नगर कीर्तन के साथ पांवटा में मनाई गई साहिबजादा अजीत सिंह की जयंती

गुरू की नगरी पांवटा साहिब में श्री गुरू गोबिंद सिंह जी के बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह की जयंती पर (Sahibzada Ajit Singh birth anniversary) कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जन्मदिन के उपलक्ष पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया. वहीं कीर्तन में शामिल सभी गुरु भक्तों के लिए शहर में जगह-जगह चाय व जलपान की व्यवस्था भी (Grand Nagar Kirtan in Paonta) की गई.पढ़ें पूरी खबर...

