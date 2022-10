कंग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हिमाचल में 90 प्रतिनिधि करेंगे मतदान, प्रतिभा सिंह दिल्ली से कर रहीं वोट

आज देश भर में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस कार्यालयों में मतदान हो रहा है. इसी के तहत शिमला में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है और यह मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा. इस दौरान कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, विक्रमादित्य सिंह सहित कई नेता अब तक मतदान कर चुके हैं. (Congress National President Voting in Shimla) (Vikramaditya casts vote for Congress President) (Congress Presidential Election 2022)

आनी में 2.150 KG चरस के साथ युवक गिरफ्तार, आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में पुलिस

जिला कुल्लू के आनी में पुलिस की टीम ने 2 किलो 150 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. (Youth arrested with Charas in Anni) (Charas recovered in kullu)

दिल्ली से लौटने पर बंबर ठाकुर ने भाजपा पर बोला जुबानी हमला, कहा: बिलासपुर सदर से कांग्रेस की होगी जीत

जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को मिलना लगभग तय है. बंबर ठाकुर आज सुबह ही दिल्ली से लौटे हैं. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर खूब जुबानी हमला बोला. (Bumber Thakur Naina Devi visit) (Himachal Assembly Election 2022) (Bumber Thakur On BJP)

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम मतदाता में दिखा जोश, कहा: बूथ जाऊं या घर रहूं, लेकिन जरूर करूंगा वोट

देश के प्रथम मतदाता श्‍याम सरन नेगी हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर वोट डालने के लिए तैयार हैं. जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. (DC Kinnaur on Shyam Saran Negi) (Shyam Saran Negi Will Vote in Himachal Election) (Himachal assembly elections 2022)

टिकट बंटवारे में महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस समेत इन इकाइयों की अनदेखी, पार्टी में उठे बागवत के सुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस आज अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर सकती है. वहीं, इस बार कांग्रेस की कई इकाइयों की अनदेखी की गई है. जिससे पार्टी में बागवत के सुर उठने लगे हैं. इकाइयों की अनदेखी के बाद वे कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं. (Congress Ignored Many Units in HP for ticket) (Himachal Assembly Election 2022) (Himachal Congress Candidates List)

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन, 25 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

हिमाचल में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज अधिसूचना जारी करेगा, इसके साथ ही इन चुनावों के लिए नामांकन भी उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे. हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को चुनावों का ऐलान किया था. हालांकि चुनावों का ऐलान होने के साथ ही हिमाचल में चुनावी आचार संहिता लग गई है. मगर अधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी होने के बाद ही राज्य के लिए चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे. नामांकन पत्रों की छंटनी 27 को होगी, जबकि 29 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे.

Himachal Assembly elections 2022: आज आएगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट, जारी हो सकती है सभी 68 सीटों की सूची

हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस द्वारा रविवार को 57 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी करने का ऐलान किया गया था, बाकायदा इसके लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मीडिया से जानकारी भी साझा की थी. लेकिन युवा कांग्रेस और अन्य नेताओं के विरोध के बाद फिलहाल कांग्रेस ने सूची होल्ड पर डाल दी है और अब आज सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने की बात कही है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव: टिकट आवंटन को लेकर आज दिल्ली में BJP CEC की बैठक, मीटिंग में फाइनल होंगे नाम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. अब राजनीतिक दल टिकट बंटवारे को लेकर जोर-शोर से मंथन में जुटे हैं. इसी कड़ी में आज दिल्ली में हिमाचल भाजपा की सीईसी की बैठक होने जा रही है. टिकटों के आवंटन को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. (BJP National President JP Nadda in CEC Meeting)

प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह की बढ़ेगी सुरक्षा, चुनाव आयोग ने डीजीपी को दिए निर्देश

हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक जारी किए हैं. इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखा है. एक दो दिनों के भीतर इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, नामांकन की तारीखों में बदलाव की उठाई मांग

सीपीआईएम के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नामांकन की तारीखों में बदलाव करने की अपील की है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन करने की तारीख तय की गई है, लेकिन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टियों की वजह से नामांकन (Himachal Congress letter to Election Commission) नहीं किए जा सकेंगे.

