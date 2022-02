फोन पर मुझसे कहती थी- लता...लता मंगेशकर नाम है मेरा: प्रेम चोपड़ा

भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया. लता मंगेशकर को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर ईटीवी भारत से फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपनी भावनाएं व्यक्त की. ईटीवी भारत, दिल्ली एडिटर विशाल सूर्यकांत से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा प्रेम चोपड़ा ने सुनिए...पढ़ें पूरी खबर...

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हमेशा उनका स्नेह मिलता रहा

स्वर सरस्वती लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है. गायकी की दुनिया की महारानी नहीं रहीं. पीएम मोदी ने भी देशवासियों के साथ शोक प्रकट किया. उन्होंने कहा कि वह बहुत ही सौभाग्यशाी हैं कि उन्हें लता दीदी का हमेशा स्नेह मिलता रहा. पीएम ने ट्वीट कर कहा कि वह मुंबई जाकर लता दीदी को श्रद्धांजलि देंगे. पढ़ें पूरी खबर...

CM जयराम ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख, बताया- अपूरणीय क्षति

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम जयराम ठाकुर (cm jairam on lata mangeshkar) ने शोक जताया है. लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थीं. 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच क्रैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में फिर डोली धरती, किन्नौर में महसूस किए गए भूकंप के झटके

किन्नौर जिले में रविवार सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर भूकंप के झटके (earthquake in kinnaur) महसूस किए गए. हालांकि भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में अफरातफरी मच गई. बता दें कि हिमाचल प्रदेश भूकंप (earthquake in himachal) के लिहाज से अति संवेदनशील जोन (himachal sensitive zone for earthquake) 4 व जोन 5 में सम्मिलित है. पढ़ें पूरी खबर...

ऊना में घरेलू हिंसा का मामला, पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

ऊना में एक महिला ने अपने पति पर गाली-गलौज व मारपीट करने का (domestic violence case in una) आरोप लगाया है. एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने मामले की पुष्टी की है. एसपी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर (sp una on domestic violence case) ली है. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में बर्फबारी बनी आफत, माकपा ने सरकार को घेरा

राजधानी शिमला में बर्फबारी के दो दिन बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं. जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ (people facing problem in shimla) रहा है. माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा की शहर में व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार और नगर निगम पूरी तरह से विफल (Sanjay Chauhan targets MC Shimla) रही है.पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई, वर्ष 2021 में वसूला 26 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना

चंबा में डीएसपी जिला मुख्यालय अभिमन्यु वर्मा की अगुवाई में पुलिस रेत माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. भारी-भरकम जुर्माना के बाद भी खनन माफियाओं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. एक ओर जहां अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर खनन माफिया चांदी कूट रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

U19 WC 2022: हिमाचल के राज बावा का कमाल, शानदार बॉलिंग कर दिलाया जीत का ताज

अंडर-19 वर्ल्ड कप (under 19 world cup 2022) में भारत की जीत के सूत्रधार रहे हिमाचल प्रदेश (Himachal cricketer Raj Baba) के नाहन के रहने वाले 19 वर्षीय ऑलराउंडर राज बावा. ऑलराउंडर राज बावा ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 31 रन देकर 5 विकेट झटके. इसी के साथ ही वो अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में फाइनल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

6 February 2022: शिमला में सब्जी, फल और अनाज के दाम, देखिए लिस्ट

राजधानी शिमला में भिंडी का भाव 80 रुपये (VEGETABLES PRICE IN SHIMLA) प्रति किलो है. वहीं, शिमला में फलों के दाम (fruits price in shimla) की बात करें, तो सेब के दाम आसमान छू रहे हैं. अनाज, फल और सब्जी को रोजमर्रा की अहम चीज माना जाता है. ईटीवी भारत पर रोजाना सबसे सटीक दाम हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Gold-Silver Rate: सोने और चांदी के दाम में कितना हुआ बदलाव, जानिए यहां

Gold and Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. रविवार को सोने-चांदी का रेट जारी कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सर्राफा बाजार में (gold and silver price of himachal) आज सोने की कीमत में स्थिरता देखने को मिल रही है. वहीं, चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

