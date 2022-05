हिमाचल में हाई अलर्ट: परवाणू बॉर्डर सील, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी:तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे (khalistani flag on himachal assembly gate) लगाए जाने के बाद प्रदेश (high alert in himachal pradesh) में चौकसी बढ़ा दी गई है. प्रदेश के प्रवेशद्वार परवाणू में बैरियर को पुलिस ने सील कर दिया है. हिमाचल की ओर आने वाली प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जा रही है. खुफिया रास्तों समेत, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी में भी चौकसी बढ़ा दी है.यहां पढ़े खबरें..

कुल्लू में कुरियर से चरस तस्करी: पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार: जिला कुल्लू में कुरियर (charas smuggling by courier in kullu) के माध्यम से चरस तस्करी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी (accused arrested in charas smuggling case) को गिरफ्तार किया है. कुल्लू पुलिस की टीम (kullu police team) ने इस मामले में आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया है और अब उसे कुल्लू लाया गया है. पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है. इससे पहले कुल्लू पुलिस की टीम ने सरकाघाट के एक युवक को गिरफ्तार किया था. जो कुल्लू में कुरियर कंपनी के माध्यम से चरस भेजने का काम करता था.यहा पढ़ें खबरें...

SHIMLA:कार्यकारी अध्यक्षों के साथ सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को राजीव भवन में मिला कमरा:हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन में पदों का बंटवारा करने के बाद अब कांग्रेस कार्यालय में सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग चेंबर देकर उनकी नाराजगी को दूर करने का कांग्रेस द्वारा प्रयास किया गया है. कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्षों के अलावा प्रचार कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर ,रामलाल ठाकुर को कार्यालय में (Congress leaders got the chamber)चेंबर दिया गया .यह पहला मौका है जब कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष के अलावा कार्यकारी अध्यक्षों, प्रचार समिति अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित सहित 10 पदाधिकारियों को कांग्रेस मुख्यालय में अलग अलग चेंबर दिया गया है.यहां पढ़ें खबरें..

चरस तस्करी मामला: दोषियों को नौ साल सात माह का कठोर कारावास, 97 हजार रुपये का जुर्माना:जिला अदालत (mandi district court) के विशेष न्यायाधीश ने चरस (charas case in mandi) रखने के दो दोषियों को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2016 है. अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले में 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की.यहां पढ़ें खबरें...

हमीरपुर में भी एक निजी होटल में अभ्यर्थियों को रटाए गए थे पेपर: पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के तार हमीरपुर जिला से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस मामले में हमीरपुर के एक निजी होटल में अभ्यर्थियों को रातभर पेपर रटाए जाने की जानकारी सामने आ रही है, हालांकि अभी तक जिला पुलिस हमीरपुर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है.

मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस में ब्लास्ट, आसपास के इलाके की घेराबंदी की गई: मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में एक धमाका हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका रॉकेट जैसी चीज के टकराने के बाद हुआ है. पुलिस का कहना है कि यह एक छोटा धमाका था. घटना की जांच जारी है. पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी धमाके की रिपोर्ट मांगी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भड़काऊ वायरल ऑडियो संदेश में पन्नू की ही आवाज, ऐसे हुआ खुलासा: हिमाचल के डीजीपी संजय कुमार ने बताया कि खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा सिंह विदेश में बैठकर सोशल मीडिया एंवम आधुनिक संचार तकनीकों के माध्यम से आम जनता, पत्रकारों एंवम जनप्रतिनिधियों के मोबाईल नम्बरों व उनके सोशल मीडिया खातों पर भ्रामक धमकी भरे संदेश पूर्व में प्राप्त हुए थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में पानी की किल्लत, हाईकोर्ट ने जल प्रबंधन बोर्ड से मांगे सुझाव: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला शहर में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से किए जाने बारे जल प्रबंधन बोर्ड से सुझाव मांगे हैं. पानी की किल्लत को लेकर दायर मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार तक अपने सुझाव अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी अधिवक्ता विजय अरोड़ा द्वारा जनहित में दायर इस याचिका को आज यानी मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...