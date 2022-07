मंड़ी में बाइक सवार युवक 512 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार, जल्द कोर्ट में होगी पेशी

मंडी जिले की जोगिंद्रनगर पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को चरस के साथ गिरफ्तार (Police caught Charas in Jogindernagar) किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 512 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर..

मंडी: सरकाघाट में 2.23 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

मंडी जिले की सरकाघाट पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार (Police caught smack in Sarkaghat) किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2.44 ग्राम स्मैक बरामद की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर..

हर घर तिरंगा कार्यक्रम: कुल्लू जिले में 94 हजार घरों पर लहराएगा तिरंगा, पंचायतों के माध्यम से करवाया जाएगा उपलब्ध

हर घर तिरंगा कार्यक्रम (Har Ghar Tiranga program) के तहत कुल्लू जिले में 13 से 15 अगस्त को 94 हजार घरों पर तिरंगा लगाया जाएगा. इस दौरान एक लाख सार्वजनिक भवनों और कार्यालयों पर भी झंडा फहराया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

सोलन के दुर्लभ सिंह का कमाल, तैयार किया दुनिया का पहला तीन मंजिला हमाम, डेढ़ किलो लकड़ी जला कर होगा 60 लीटर पानी गर्म

कई सालों से पानी गर्म करने के लिए हमाम का उपयोग किया जाता आया है. वहीं, अब सोलन के दुर्लभ सिंह ने तीन मंजिला हमाम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है. गौरतलब है कि इस हमाम की तकनीक से दुर्लभ सिंह (three story hammam) राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं. लेकिन अब उन्होंने इस हमाम में बहुत से बदलाव कर इसे और भी उपयोगी बना लिया है. क्या है इस हमाम के फायदे जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

मंडी जिले के गोहर में मिला अजीबोगरीब अंडा, जांच के लिए भेजा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट

मंडी के गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत चैल चौक के सलोई गांव निवासी महेंद्र कुमार को पेड़ से घास काटते समय एक अजीबोगरीब अंडा मिला है. यह अंडा पत्थर की तरह कठोर है और नीचे गिराने पर भी टूट नहीं रहा है. अंडे को जब तेज रोशनी में जब जांचा गया तो उसमें से रोशनी क्रॉस होने से पाया गया है कि यह अंडा किसी पक्षी का है. इसकी (Strange egg found in Gohar) सही जांच के लिए अंडे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भेजा गया है. जांच के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है. फिलहाल यह अंडा किसी सामान्य पक्षी का नहीं लगता है.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर, अभी और सताएगा मौसम, यहां जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 27 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

सुंदरनगर: चिप व बैटरी के साथ सड़क पर पड़ा था गुब्बारा, पुलिस ने जब की जांच तो हुआ ये खुलासा

बीएसएल कॉलोनी में बस स्टैंड के निकट सड़क पर चिप व बैटरी लगा एक गुब्बारा मिला. जिसे देख लोग घबरा गए. इसी दौरान किसी ने बीएसएल थाना को इस बारे में सूचित (Balloon on the road with chip and battery in Sundernagar) कर दिया. मौके पर पुलिस पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. जांच में क्या खुलासा हुआ ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..

ऊना: भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई के साथ मारपीट, 3 महिलाओं समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज

ऊना भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने गांव के ही कुछ लोगों पर उनके भाइयों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. डीएसपी हेड क्वार्टर डॉ. कुलविंदर सिंह ने मामले की पुष्टि की है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Water Schemes in Shimla: शिमला शहर को राउंड द क्लॉक मिलेगा पानी, 492 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर

शिमला शहर के नागरिकों को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित होगी. 492 करोड़ रुपये की (24 hours water supply in Shimla city) परियोजना मंजूर हो गई है. यह परियोजना वर्ष 2025 तक पूरी कर ली जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए दैनिक वेतन भोगी को किस तरह मिल सकेगी पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court of India) कहा कि नियमित सेवा के साथ अगर दिहाड़ीदार यानी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आठ साल की सेवा पूरी करता है तो भी वह सरकारी कर्मचारी (Employee Pension Scheme) पेंशन का हक रखेगा.