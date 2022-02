यूपी विधानसभा चुनाव: हिमाचल के सीएम ने लोगों से की वोट डालने की अपील, बोले: पहले मतदान, फिर जलपान

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के चुनाव की शुरुआत आज गुरुवार से पश्चिमी यूपी से हो (UP Assembly Election) चुकी है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर यूपी की जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील (jairam on up assembly election) की है. पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब दौरे पर सीएम जयराम, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा

हिमाचल के सीएम आज पंजाब (cm jairam on punjab tour) के दौरे पर रहेंगे. सीएम जयराम ठाकुर आज जिला होशियारपुर के दाना मंडी मुकेरियां में जनसभा करेंगे. इसके बाद रामलीला मैदान गढ़शंकर में (cm jairam to address election rallies) जनसभा को संबोधित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

उपलब्धि! वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की लिस्ट में दर्ज हुई अटल टनल रोहतांग

पर्यटन नगरी मनाली के धंधे में 10000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है. वहीं, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसके निर्माण के लिए बीआरओ की उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया और रक्षा मंत्रालय की ओर से भी इसकी जानकारी दी गई है. तीन अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया था और टनल बनने से मनाली और लाहौल-स्पीति की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में शराब की सालाना खपत नौ करोड़ बोतलों से अधिक, हर साल 1829 करोड़ की दारू पी जाते हैं लोग

सत्तर लाख की आबादी वाले हिमाचल में शराब पीने वालों की अनुमानित संख्या 15 लाख के आसपास है. शराब पीने का आदी एक इंसान महीने में पांच बोतलें शराब पीता है. एक बोतल का औसत मूल्य 166 रुपये के आस पास बैठता है (थोक मूल्य औसत) इस तरह महीने में 830 और साल में 9960 रुपये की शराब एक व्यक्ति पी जाता है. राज्य में इस समय 2500 के करीब वाइन शॉप्स (Wine shop in himachal) के जरिए शराब की बिक्री होती है. हिमाचल में नई आबकारी नीति (new excise policy in himachal) एक जुलाई 2021 से लागू हो गई है और 31 मार्च, 2022 तक नौ महीने के दौरान नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल की सियासी हवा में तैरने लगा सवाल, चुनावी साल में बदलेगा भाजपा में संगठन और सत्ता का चेहरा ?

पांच राज्यों में चुनाव के बाद क्या हिमाचल में सत्ता और संगठन का चेहरा बदलेगा? यह सवाल सत्ता के गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर (Cabinet reshuffle in Himachal) कह चुके हैं कि ऐसी संभावनाएं हमेशा रहती हैं. उपचुनाव में हार के बाद सुगबुगाहट हुई थी कि संगठन और सरकार में फेरबदल हो सकता है. हालांकि इन दिनों संगठन अन्य राज्यों में चल रहे चुनावों के प्रचार में जुटा हुआ है. लेकिन, इन चुनाव के परिणामों का असर कहीं न कहीं, हिमाचल में भी देखने को मिला सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

Ankesh Bhardwaj of Seu: आज पैतृक गांव पहुंचेगी शहीद अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह

अरुणाचल प्रदेश हिमस्खलन में शहीद (Ankesh Bhardwaj of Seu) हुए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सेऊ गांव के 22 वर्षीय 19 जैक राइफलमैन अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह गुरुवार को घुमारवीं पहुंचेगी. यहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

परवाणू में कारोबारी को किराये का पैसा मांगना पड़ा महंगा, पैसे मांगने पर फोड़ दिया सर

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में एक कारोबारी को उद्योगपति से अपने पैसे मांगना महंगा पड़ (Businessman beaten up in Parwanoo) गया. अपने पैसे मांगने पर व्यापारी को पत्थरों से पीट गया. इस घटना में कारोबारी बुरी तरह घायल हो गया और उसके सर पर चोटें आई हैं. वहीं, व्यापारी ने घटना के बाद मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश में (Weather in Himachal) आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से अब कुछ एक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्की बर्फबारी (snowfall in himachal) और बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें, तो प्रदेश में 10 से 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. पढ़ें पूरी खबर...

COVID UPDATE OF HIMACHAL: हिमाचल में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 653 नए मामले आए सामने

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों (Health Department covid report) के अनुसार कोरोना के नए मामलों में कमी आई है. देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 67,597 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,217 लोगों की मौत हुई है. दूसरी ओर हिमाचल में कोरोना संक्रमण से एक दिन में एक व्यक्ति मौत हुई है. हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 653 नए मामले सामने आए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में मतदान के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश, यहां देखें अवकाश की लिस्ट

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य में होने वाले चुनावों को दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में कार्यरत या सेवाएं प्रदान कर रहे इन राज्यों के कर्मचारियों के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की (Special holiday in Himachal for voting) गई है. प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये अवकाश दिहाड़ीदार कर्मचारियों तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत सवैतनिक अवकाश होगा. पढ़ें पूरी खबर...

