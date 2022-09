किन्नौर में सतलुज नदी में गिरी पिकअप, पुलिस कर रही ड्राइवर की तलाश

किन्नौर में आज सुबह 10.30 बजे करीब पोवारी के पास एक पिकअप सतलुज नदीं में गिर (Car fell in Satluj river in Kinnaur) गई. पुलिस वाहन चालक की तलाश नदी में कर रही है.

धूमल परिवार से अनिल धीमान की नजदीकियां, टिकट का दावा ठोक बोले 'मुझे ही मिलेगा टिकट'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assembly elections 2022) को लेकर भोरंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनिल धीमान ने इस बार उन्हें टिकट मिलने की बात कही है. जिससे सियासी सरगर्मियां बढ़ गई (Anil Dhiman Claiming that BJP will give him ticket) हैं. अनिल धीमान ने इस बार टिकट के लिए दावेदारी जता कर वर्तमान विधायक की इकलौती दोवदारी की संभावनाओं को धूमिल कर दिया है.

शिमला में जरा संभलकर: अब ऑटोमैटिक कटेंगे चालान, इन 5 जगहों को किया गया चिन्हित

शिमला में नियमों की अनदेखी करने वालों के अब ऑटोमैटिक तरीके से चालान (Challans Automatically Deducted In Shimla) कटेंगे. दरअसल शिमला पुलिस शहर के पांच जगहों पर जल्द ही इंफ्रारेड डिवाइस और सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है. इन कैमरों की मदद से ओवर स्पीड, बाइक पर बिना हेल्मेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर अब ऑटोमैटिक तरीके से चालान कटेंगे. जिसका बकायदा मैसेज भी गांडी मालिक के मोबाइल पर (Infrared devices installed in Shimla) आएगा.

बाइक के कागजात मांगने पर खुला चोरी का राज, जानें क्या है मामला

जिला हमीरपुर की भोरंज पुलिस ने तलाई में चोरी की गई बाइक को नाकेबंदी के जब्त कर लिया.(Hamirpur police caught stolen bike) दरअसल भोरंज थाना पुलिस नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी. उसी दौरान एक बाइक पर सवार युवकों को रोककर कागजात मांगे गए, लेकिन वह नहीं दिखा पाए. बाद में ऐप से मालिक का नाम जानकर उससे बात की गई. उसके बाद चोरी का राज खुल गया.

करसोग में भरे जाएंगे आशा वर्कर के 11 पद: 19 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन

(posts of Asha worker will be filled in Karsog) स्वास्थ्य खंड में आशा वर्कर 11 पद भरे जाएंगे. इसके लिए इच्छुक अभ्यार्थी कागज पर 19 सितंबर तक आवेदन जमा करवा सकते हैं. आवेदन के वक्त अभ्यार्थी को पूरा पता और मोबाइल नंबर देना होगा.

हमीरपुर में कचरा ट्रीटमेंट प्लांट का ड्रोन से निरीक्षण, हाईटेक मशीन से मापा वायु प्रदूषण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली की टीम ने मंगलवार को नगर परिषद हमीरपुर के कचरा ट्रीटमेंट प्लांट दगनेड़ी का निरीक्षण किया और ड्रोन से वीडियो और फोटोग्राफी (CPCB team inspect Hamirpur waste treatment plant) की. साथ ही वायु प्रदूषण मापने के लिए हाईटेक मशीन स्थापित कर सैंपल एकत्र किए गए. दरअसल स्थानीय ग्रामीणों ने नगर परिषद पर कूड़े के निस्तारण में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद एनजीटी में शिकायत की गई (Waste Treatment Plant of MC Hamirpur) थी.

अब 20 सितंबर को दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, आवेदनों पर होगा मंथन

15 सितंबर को होने वाली दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (Himachal Congress Screening Committee meeting) अब 20 सितंबर को होना तय हुआ है. यह बैठक तीन चरणों में होगी. 20 से 22 सितंबर तक लगातार तीन दिन यह बैठक करवाने की तैयारी भी चल रही है.

'मंडी आकर सिर्फ मंडयाली धाम खाते हैं पीएम मोदी, मीठी-मीठी बातें कर लौट जाते हैं वापस दिल्ली'

मंगलवार को नाचन और बल्ह विधानसभा क्षेत्रों में युवा रोजगार संघर्ष पदयात्रा का आगाज करने पहुंचे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री के मंडी दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी (Vikramaditya Singh on PM Modi Mandi visit) पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मंडी आकर मात्र मंडयाली धाम खाकर वापिस लौट जाते हैं. इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा.

हिमाचल में सेब बगीचों का कायाकल्प जारी, 8800 हेक्टेयर पुराने बगीचों में रोप नए पौधे

(Farmers and gardeners conference organized in Shimla) हिमाचल प्रदेश में अब सेब की हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी सघन बागवानी पर जोर दिया जा रहा (Emphasis on apple in Himachal) है. राज्य सरकार ने विश्व बैंक की मदद से हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना शुरू की है. इस परियोजना में विदेश से सेब के 30 लाख पौधे आयात किये गए. परियोजना के तहत बागवानी विभाग ने प्रदेश में 6 हजार हेक्टेयर जमीन पर सेब का घना पौधारोपण किया है.

11 करोड़ के फेर में फंसी शिमला से भुंतर और गग्गल की उड़ान, हवाई सेवाओं पर फिर संशय के बादल

हिमाचल में हवाई सेवाओं (air service in himachal) को लगा ग्रहण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. शिमला से कुल्लू के भुंतर और कांगड़ा के गग्गल के लिए हवाई सेवाएं 11 करोड़ के फेर में फंस सकती है. एलायंस एयर कंपनी (Alliance Air Company in Himachal) ने इन रूट्स पर हवाई सेवाएं देने के लिए हिमाचल सरकार से 11 करोड़ रुपए के वाइबल गैप फंडिंग की (Alliance Air seeks Viable Gap Fund) मांग की है.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर्स के 300 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अदालत की अनुमति के बिना नहीं निकलेगा रिजल्ट